Kosa koja izgleda zdravo i bez skupih tretmana: Navike koje prave veliku razliku!

Ne treba ti savršena genetika – već prava rutina koja čuva sjaj, volumen i zdrav izgled kose.

Zdrava i lepa kosa često deluje kao rezultat skupih tretmana i frizerskih procedura, ali istina je da se njen izgled u velikoj meri gradi kod kuće, kroz svakodnevne navike. Sitne stvari koje ponavljamo mogu ili da unaprede kosu ili da je vremenom oslabe, bez obzira na to koliko dobrih proizvoda koristimo.

Jedna od najvažnijih navika je način na koji pereš kosu. Previše često pranje može da isušuje teme i dlaku, dok previše retko može dovesti do opterećenja i gubitka volumena. Ključ je u balansu, ali i u tome da šampon uvek bude prilagođen tipu kose, a ne trendu.

Takođe, način na koji tretiraš mokru kosu igra ogromnu ulogu. U tom stanju ona je najosetljivija, pa agresivno češljanje ili trljanje peškirom može dovesti do lomljenja. Umesto toga, blago ceđenje i češalj sa širokim zupcima mogu napraviti veliku razliku na duže staze.

Toplotni uređaji poput fenova, pegle i figara su još jedan faktor koji utiče na kvalitet kose. Bez zaštite od toplote, dlaka vremenom gubi sjaj i elastičnost. Zato je upotreba zaštitnih sprejeva mala, ali vrlo važna navika koja često pravi razliku između suve i zdrave kose.

Zdrava kosa nije rezultat jednog proizvoda ili jednog tretmana, već doslednosti. Kada se spoje pravilna nega, blagi pristup i malo strpljenja, kosa prirodno dobija sjaj i mekoću bez potrebe za stalnim intervencijama. I upravo u toj jednostavnosti leži njen najlepši izgled.

Autor: S.Paunović