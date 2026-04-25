AKTUELNO

Dom, Lepota i Moda

Evo kako da izaberete orhideje koje cvetaju: Dve stvari su ključne

Izvor: Pink.rs/Informer, Foto: Pixabay.com

Kada biramo da nekome poklonimo cveće, ako nije buket, onda je u poslednje vreme to najčešće orhideja.

Veoma je dekorativna, cvećari kažu i laka za održavanje, ali nažalost, mnogi ne uspevaju da je održe ni dva meseca - latice opadaju, lišće žuti itd.

Ukoliko poželite opet orhideju da vam krasi kuću, obratite pažnju pri kupovini na sledeće:

Biljka za zdravim korenom

Najbolje je da izaberete biljku sa jakim i zdravim korenom, jer od korena zavisi kako će se biljka razvijati. Koren nije važan samo za cvetove već i za ishranu biljke. Zdrave orhideje imaju karakterističan zelenkast ili sivkast koren. Svetle boje korena pokazuju da je biljka u aktivnoj fazi rasta.

Foto: Pixabay.com

Izbor prave orhideje

Lišće zdrave orhideje je svetlozelene boje, dok je njegova poleđina nežne crvene nijanse. Tamno lišće orhideja govori o nedostatku sunčeve svetlosti, a crveno ili žuto da je ima previše. Ako su listovi naborani ili izgledaju kao harmonika, orhideji nedostaje vlaga. Pojava pega na lišću ukazuje na to da su biljku napale male štetočine.

Birajte orhideju sa više pupoljaka i izbegavajte onu čiji je cvet prekriven crnim tačkicama i mrljama.

Autor: Marija Radić

