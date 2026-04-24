RENOVIRATE STAN? Majstori otkrivaju na čemu se NAJVIŠE GREŠI, a ova sitnica vam može smanjiti troškove!

Kada se uđe u proces renoviranja, fokus je obično na krupnim stvarima poput stolarije ili keramike. Ipak, iskusni majstori koji decenijama opremaju enterijere tvrde da se najveći propusti dešavaju na detaljima koji na prvi pogled deluju sporedno, a zapravo diktiraju dugovečnost i troškove održavanja doma.

Najveća zamka kod sređivanja kuhinje je potraga za najjeftinijim rešenjem na mestu gde je pritisak najveći, što se kasnije direktno odražava na vaš džep.

"Nevidljivi" troškovi i zamka neproverenih brendova

Vodoinstalateri primećuju da vlasnici stanova često ulože bogatstvo u moderan medijapan, a onda na novu sudoperu postave opremu sumnjivog porekla, vodeći se isključivo niskom cenom.

- To je klasična greška i 'lažna ušteda'. Moderne slavine za sudoperu su sistemi koji štede vodu, ali samo ako su kvalitetne. Kupovinom neproverenih brendova kod sumnjivih prodavaca rizikujete dupli trošak. Takvi modeli imaju drastično kraći vek trajanja, brzo procure i na kraju morate ponovo da kupujete novu stvar i plaćate majstora za zamenu, što izađe skuplje nego da ste odmah uzeli proveren kvalitet - objašnjava jedan od beogradskih instalatera.

Zaštita nameštaja od vlage

Osim finansijske uštede kroz manje račune za vodu, pravilan izbor opreme čuva vaš novi nameštaj. Majstori upozoravaju da loše zaptivanje i jeftini materijali kod nebrendirane robe dovode do mikrocurenja koja su nevidljiva mesecima, sve dok radna ploča ne počne da "bubri".

- Uvek savetujem klijente da biraju masivne slavine za sudoperu od proverenih materijala. Kvalitetna keramika u mešaču sprečava kapanje koje uzrokuje naša tvrda voda. Bolje je u startu uložiti u pouzdan detalj kod distributera koji daju garanciju, nego rizikovati da vam vlaga uništi tek postavljenu kuhinju zbog dela koji je koštao par stotina dinara manje - dodaju stručnjaci.

Tri saveta majstora pre kupovine:

Izbegavajte "lake" modele: Ako je oprema lagana poput igračke, unutra je verovatno krta plastika ili loša legura koja će pući pod pritiskom.

Tražite garanciju i servis: Provereni prodavci nude podršku, dok kod "no-name" proizvoda kvar obično znači bacanje cele slavine.

Provera mešača: Ručica mora da se pomera glatko – to je dokaz da je unutrašnjost urađena precizno, što je karakteristika isključivo ozbiljnih brendova.

Ne dozvolite da vam renoviranje stana bude samo estetska promena koja će trajati jednu sezonu.

Poslušajte ljude koji su svakodnevno "na terenu" i investirajte u detalje koji će vam se višestruko vratiti kroz funkcionalnost, miran san i manje troškove u budućnosti.

Autor: D.S.