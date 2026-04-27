Voda od crnog luka za brži rast kose: Ovaj prirodni trik se sve češće koristi, ali ima i nedostatke

Voda od crnog luka sve je popularnija kao prirodni eliksir za kosu, ubrzava rast, jača vlasi i poboljšava cirkulaciju, ali nije rešenje za svaki tip opadanja.

Koje su prednosti vode od luka za kosu?

Zdravstvena svojstva crnog luka znače da ovo povrće može ponuditi mnoštvo koristi za kosu.

- Bog antioksidansima i flavonoidima, crni luk nudi antimikrobna, antifungalna i antiinflamatorna svojstva - kaže Keri Jejts, triholog.

- Ova svojstva ga čine potencijalnim rešenjem za ublažavanje gljivičnih infekcija koje mogu izazvati perut - dodaje ona.

Iako nedostaju visokokvalitetna istraživanja o tome kako se ova svojstva prenose na vaše skalp, jedna recenzija objavljena 2020. godine istakla je antifungalni i antimikrobni potencijal ekstrakta crnog luka i eteričnih ulja crnog luka.

Jedna prošla studija je sugerisala da voda od luka može pomoći u podsticanju ponovnog rasta kose kod učesnika studije koji žive sa alopecijom areatom - stanjem koje uzrokuje gubitak kose.

U studiji sa 38 učesnika, oni koji su nanosili sok od crnog luka na kožu glave dva puta dnevno beležili su znatno bolje rezultate - 87 odsto je primetilo ponovni rast kose nakon šest nedelja.

Nasuprot tome, u grupi koja je koristila običnu vodu, efekat je zabeležen kod samo dvoje. Ipak, zbog malog uzorka, potrebna su dodatna istraživanja.

Blagodeti vode od crnog luka za kosu

- Sadržaj sumpora u vodi od crnog luka je veoma visok - kaže Vilijam Gaunic sertifikovani triholog, odnosno stručnjak za kosu i vlasište, u Feniksu u Arizoni, i kaže da njegovi pacijenti koji pate od gubitka kose godinama raspravljaju o ovom prirodnom tretmanu.

Sumpor se nalazi i u drugim namirnicama kao što su meso, jaja, kupusasto povrće i beli luk. Sumpor je poznat tretman za upalne bolesti kože kada se nanese lokalno i može pomoći kod gubitka kose povezanog sa upalama.

Voda od crnog luka neće pomoći kod:

- Gubitak zbog nutritivnih deficita

- Androgenetska alopecija (nasledni gubitak kose)

Ne postoje istraživanja koja pokazuju da sok od luka utiče na DHT (dihidrotestosteron) ili povećava nivo proteina i vitamina D u folikulima dlake.

Zato je najbolje konsultovati se sa dermatologom ili trihologom pre primene.

Neželjeni efekti?

- Ako ste alergični na luk, izbegavajte u potpunosti

- I bez alergije, temeljno isperite da biste izbegli iritaciju

- Miris luka može biti neprijatan, ali šampon ga uglavnom uklanja

Kako koristiti vodu od crnog luka?

Ako želite da probate, Gaunic savetuje da ne kuvate luk, jer su korisna svojstva u sirovom luku.

Evo kako možete da napravite ovu "magičnu" vodu:

- Oljuštite i isecite 3-4 luka na kockice

- Iscedite sok (blender ili cediljka)

- Nanesite na kožu glave vatom

- Po želji dodajte malo limunovog soka zbog mirisa

- Ostavite 1 sat, zatim isperite i operite kosu šamponom

Ako vam to deluje komplikovano, potražite gotove proizvode sa ekstraktom crnog luka - šampone, regeneratore, ulja.

Alternativa vodi od crnog luka

Dr Vilijam Jejts, hirurg specijalizovan za transplantaciju kose iz Čikaga, naglašava da je gubitak kose često genetski uslovljen, a na njega dodatno mogu uticati hormonski disbalans i bolesti.

Izbegavanje prerađene hrane, negu kose proizvodima bez agresivnih hemikalija poput sulfata i alkohola, uvrstite uravnoteženu ishranu bogatu proteinima, vitaminima i mineralima.

Ako želite da probate, ne očekujte čuda, ali i ne zaboravite da se posavetujete sa dermatologom ili trihologom, posebno ako imate ozbiljnije probleme sa kosom, piše Everydayhealth.com

Autor: Marija Radić