Puca vam koža i opada kosa?! Ne zanemarujte ove simptome, evo na šta sve ukazuju

Koža često prva pokazuje da organizmu nešto fali. Sitne promene na licu, usnama ili telu mogu biti znak nedostatka važnih vitamina i minerala.
Evo na šta treba obratiti pažnju:
Koža na uglovima usana
Pucanje kože na uglovima usana ukazuje na manjak gvožđa, cinka i vitamina B grupe (B2, B3, B12). Ove hranljive materije možete nadoknaditi uz blitvu, pečurke, ribu, jaja i meso, a pomozite apsorpciju gvožđa vitaminom C iz brokolija i paprike.
Crveni osip i gubitak kose
Crveni osip i pojačan gubitak kose znak su da vam verovatno nedostaje biotin (vitamin B7). Uvrstite u ishranu kuvana jaja, losos, avokado, gljive i orašaste plodove.
Bele tačkice na koži
Sitne crvene ili bele tačkice na koži često znače manjak vitamina A, D i zdravih masnih kiselina. Losos, orasi, lanene semenke, šargarepa i batat pomoći će da koža ponovo zablista.
Trnjenje ruku i nogu
Trnci i peckanje u rukama i nogama mogu ukazivati na manjak vitamina B6, B9 i B12, važnih za nervni sistem. Preporučuje se spanać, špargla, cvekla, morski plodovi i živinsko meso.
Grčevi
Grčevi u mišićima obično znače da telu nedostaju magnezijum, kalcijum i kalijum, posebno kod onih koji često vežbaju. Jedite banane, orašaste plodove, tikvice i zeleno povrće.
Briga o ishrani ne znači odricanje, već balans. Malo pažnje prema ovim signalima kože može vam pomoći da se osećate i izgledate znatno bolje.
Autor: Marija Radić