AKTUELNO

Dom, Lepota i Moda

Puca vam koža i opada kosa?! Ne zanemarujte ove simptome, evo na šta sve ukazuju

Izvor: Pink.rs/Informer, Foto: Unsplash.com ||

Koža često prva pokazuje da organizmu nešto fali. Sitne promene na licu, usnama ili telu mogu biti znak nedostatka važnih vitamina i minerala.

Evo na šta treba obratiti pažnju:

Koža na uglovima usana

Pucanje kože na uglovima usana ukazuje na manjak gvožđa, cinka i vitamina B grupe (B2, B3, B12). Ove hranljive materije možete nadoknaditi uz blitvu, pečurke, ribu, jaja i meso, a pomozite apsorpciju gvožđa vitaminom C iz brokolija i paprike.

Crveni osip i gubitak kose

Crveni osip i pojačan gubitak kose znak su da vam verovatno nedostaje biotin (vitamin B7). Uvrstite u ishranu kuvana jaja, losos, avokado, gljive i orašaste plodove.

Bele tačkice na koži

Sitne crvene ili bele tačkice na koži često znače manjak vitamina A, D i zdravih masnih kiselina. Losos, orasi, lanene semenke, šargarepa i batat pomoći će da koža ponovo zablista.

Trnjenje ruku i nogu

Trnci i peckanje u rukama i nogama mogu ukazivati na manjak vitamina B6, B9 i B12, važnih za nervni sistem. Preporučuje se spanać, špargla, cvekla, morski plodovi i živinsko meso.

Grčevi

Grčevi u mišićima obično znače da telu nedostaju magnezijum, kalcijum i kalijum, posebno kod onih koji često vežbaju. Jedite banane, orašaste plodove, tikvice i zeleno povrće.

Briga o ishrani ne znači odricanje, već balans. Malo pažnje prema ovim signalima kože može vam pomoći da se osećate i izgledate znatno bolje.

Autor: Marija Radić

#Bolest

#Kosa

#Koža

#Simptomi

#trnjenje

