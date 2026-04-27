Brisaćete prašinu samo jednom mesečno: Ovaj trik će vam drastično olakšati život (VIDEO)

Sve što vam je potrebno za život bez prašine jeste sirće, voda i maslinovo ulje.

Bilo da živite u kući ili stanu, prašina je nešto od čega ne možete da pobegnete. Ukoliko i vi imate utisak da bi ste mogli da je briskate svaki dan, a nije baš da želite time da se bavite, postoji caka za čišćenje koja će vam drastično olakšati život.

Influenserka koja sebe zove Madam Svet, (Madam Sweat), a koja se na svom instagram profilu bavi deljenjem raznih saveta za održavanje doma, ovaj put je otkrila kako da vam se prašina ne lepi na nameštaj, odnosno kako da je brišete samo jednom mesečno.

Sve što treba da uradite jeste da pomešate sirće, vodu i maslinovo ulje u prskalicu i prilikom brisanja prašine, prvo nanesete malo ove smese.

Madamine pratioce je interesovao i količinski odnos pomenutih namirnica, pa je ona i to napisala u jednom od komentara:

- Dve šolje vode, četvrtina šolje sirćeta i par kapi maslinovog ulja. Ako hoćete da budete fensi, možete dodati i par kapi esencijalnog ulja, zbog lepšeg mirisa.

Kako je ona to objasnila, pogledajte u snimku sa početka teksta.

Autor: Marija Radić