Kako da uklonite sneg sa prilaza u jednom potezu bez lopatanja: Ovaj trik će vas oduševiti i olakšati vam život

Važno je da se cerada postavi unapred i da bude dovoljno čvrsta da izdrži težinu snega. Metod nije namenjen za površine po kojima se mora hodati tokom padavina.



Čišćenje snega sa prilaza i dvorišta najčešće znači dugotrajan fizički rad, naročito kada padne veća količina mokrog snega. Međutim, poslednjih godina sve više ljudi koristi jednostavno, ali efikasno rešenje koje u potpunosti eliminiše lopatanje.

Reč je o triku sa ceradom ili čvrstom plastičnom folijom, koji se oslanja isključivo na osnovnu mehaniku i gravitaciju, bez hemije, alata ili fizičkog napora.Pre padavina, cerada se raširi preko prilaza, stepenica ili dela dvorišta i pričvrsti na ivicama (kamenjem, daskama ili vezivanjem). Na taj način čišćenje snega biće vam olakšano.

Kako funkcioniše trik sa ceradom

Kada sneg padne, on se zadržava na ceradi, a ne direktno na betonu, asfaltu ili pločicama. Nakon prestanka snega, cerada se jednostavno povuče ili sklizne u stranu, zajedno sa celokupnom količinom snega. Površina ispod ostaje gotovo potpuno čista, bez potrebe za lopatanjem ili dodatnim čišćenjem.

Kada je ovaj metod najefikasniji

Trik sa ceradom najbolje funkcioniše na ravnim ili blago nagnutim površinama, kao što su prilazi za automobile, trotoari i terase. Posebno je koristan kod obilnih padavina, kada bi ručno čišćenje zahtevalo više ponavljanja.

Važno je da se cerada postavi unapred i da bude dovoljno čvrsta da izdrži težinu snega.Metod nije namenjen za površine po kojima se mora hodati tokom padavina, jer cerada može biti klizava. U praksi, ovo nije internet trik, već jednostavno korišćenje materijala koji sprečava da se sneg uopšte veže za podlogu i time u potpunosti uklanja potrebu za lopatanjem.

Autor: D.Bošković