MORATE IH NABAVITI ŠTO PRE: 5 feng šui stvari koje privlače sreću, novac i napredak u 2026. godini

Nije dovoljno da ih imate – važno je gde ih držite

Ako želite da vam 2026. godina donese više novca, stabilnosti i dobrih prilika, feng šui poručuje jedno: energija mora slobodno da teče kroz vaš dom. Postoje predmeti koji, ako se postave na pravo mesto, deluju kao pravi magnet za sreću i napredak.

Ovo je pet feng šui stvari koje bi svako trebalo da ima u kući – ali samo ako znate gde da ih smestite.



1. Feng šui fontana – novac koji stalno „dolazi“

Voda je u feng šuiju simbol novca i protoka energije. Mala sobna fontana podstiče finansijski rast, naročito u godini koja nosi brze promene.



Gde je staviti:

– U dnevnu sobu

– Blizu ulaznih vrata, ali ne direktno nasuprot njih

– Nikada u spavaću sobu

Važno je da voda u fontani stalno teče – stajaća voda znači blokadu.

2. Drvo novca (Crassula) – biljka prosperiteta

Jedna od najpoznatijih feng šui biljaka, drvo novca simbolizuje rast, stabilnost i dugoročni uspeh. Posebno se preporučuje za 2026. godinu.



Gde je držati:

– U jugoistočnom delu doma (zona bogatstva)

– U radnoj sobi ili blizu mesta gde radite

Ako biljka vene – energija slabi. Negujte je pažljivo.

3. Ogledalo – pojačivač sreće (ili problema)

Ogledalo u feng šuiju umnožava energiju – i dobru i lošu. Zato je njegov položaj presudan.

Idealno mesto:

– Tako da reflektuje svetlost ili lep deo prostora

– U hodniku ili dnevnoj sobi

Nikako:

– Nasuprot ulaznim vratima (tera sreću napolje)

– U spavaćoj sobi direktno prema krevetu

4. Crveni detalj – aktivator uspeha

Crvena boja simbolizuje snagu, akciju i pokret. U 2026. godini preporučuje se kao „okidač“ za promene nabolje.



Može biti:

– Jastuk

– Sveća

– Slika ili dekoracija

Gde:

– Južni deo doma

– Radni sto ili prostor gde donosite važne odluke

Ne preterujte – dovoljno je malo.



5. Kristal (citrin ili gorski kristal) – čista energija

Kristali se u feng šuiju koriste za balans i zaštitu energije. Citrin se posebno vezuje za obilje i samopouzdanje.

Gde ga postaviti:

– Na radni sto

– U blizinu novčanika ili kase

– Na mesto gde često boravite

Važno je da kristal povremeno čistite (vodom ili dimom tamjana).



Mala feng šui pravila za veliku sreću u 2026.

– Redovno provetravajte prostor

– Izbacite polomljene i nepotrebne stvari

– Ulaz u dom uvek mora biti čist i osvetljen

Autor: D.Bošković