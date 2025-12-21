AKTUELNO

MORATE IH NABAVITI ŠTO PRE: 5 feng šui stvari koje privlače sreću, novac i napredak u 2026. godini

Foto: Pixabay.com

Nije dovoljno da ih imate – važno je gde ih držite

Ako želite da vam 2026. godina donese više novca, stabilnosti i dobrih prilika, feng šui poručuje jedno: energija mora slobodno da teče kroz vaš dom. Postoje predmeti koji, ako se postave na pravo mesto, deluju kao pravi magnet za sreću i napredak.

Ovo je pet feng šui stvari koje bi svako trebalo da ima u kući – ali samo ako znate gde da ih smestite.


1. Feng šui fontana – novac koji stalno „dolazi“
Voda je u feng šuiju simbol novca i protoka energije. Mala sobna fontana podstiče finansijski rast, naročito u godini koja nosi brze promene.


Gde je staviti:
– U dnevnu sobu
– Blizu ulaznih vrata, ali ne direktno nasuprot njih
– Nikada u spavaću sobu

Važno je da voda u fontani stalno teče – stajaća voda znači blokadu.

2. Drvo novca (Crassula) – biljka prosperiteta
Jedna od najpoznatijih feng šui biljaka, drvo novca simbolizuje rast, stabilnost i dugoročni uspeh. Posebno se preporučuje za 2026. godinu.


Gde je držati:
– U jugoistočnom delu doma (zona bogatstva)
– U radnoj sobi ili blizu mesta gde radite

Ako biljka vene – energija slabi. Negujte je pažljivo.

3. Ogledalo – pojačivač sreće (ili problema)
Ogledalo u feng šuiju umnožava energiju – i dobru i lošu. Zato je njegov položaj presudan.

Idealno mesto:
– Tako da reflektuje svetlost ili lep deo prostora
– U hodniku ili dnevnoj sobi

Nikako:
– Nasuprot ulaznim vratima (tera sreću napolje)
– U spavaćoj sobi direktno prema krevetu

4. Crveni detalj – aktivator uspeha
Crvena boja simbolizuje snagu, akciju i pokret. U 2026. godini preporučuje se kao „okidač“ za promene nabolje.


Može biti:
– Jastuk
– Sveća
– Slika ili dekoracija

Gde:
– Južni deo doma
– Radni sto ili prostor gde donosite važne odluke

Ne preterujte – dovoljno je malo.


5. Kristal (citrin ili gorski kristal) – čista energija
Kristali se u feng šuiju koriste za balans i zaštitu energije. Citrin se posebno vezuje za obilje i samopouzdanje.

Gde ga postaviti:
– Na radni sto
– U blizinu novčanika ili kase
– Na mesto gde često boravite

Važno je da kristal povremeno čistite (vodom ili dimom tamjana).


Mala feng šui pravila za veliku sreću u 2026.
– Redovno provetravajte prostor
– Izbacite polomljene i nepotrebne stvari
– Ulaz u dom uvek mora biti čist i osvetljen

Autor: D.Bošković

