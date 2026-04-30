Stil nakon 30 i 40: Pravila koja više ne važe i nova moda samopouzdanja

Zaboravite zastarele modne zabrane – savremeni stil nema rok trajanja, već stav

Dugo je postojalo nepisano pravilo da se nakon tridesete ili četrdesete moda „smiruje“, da boje postaju neutralnije, krojevi strožiji, a eksperimentisanje polako nestaje iz garderobera. Međutim, savremeni stil ruši te granice i pokazuje da godine nemaju nikakvu vezu sa modnim izrazom – već sa samopouzdanjem.

Jedno od najzastupljenijih zastarelih pravila jeste ideja da se određene boje ili komadi ne priliče zrelijim godinama. Danas se upravo suprotno smatra modernim pristupom – vibrantne boje, interesantni printovi i smeli detalji nisu rezervisani za mlađe, već za one koji žele da izraze svoju ličnost bez ograničenja.

Takođe, mit da se nakon određene godine treba sakriti iza klasičnih i bezbednih kombinacija polako nestaje. Umesto toga, naglasak je na kvalitetnim komadima koji se lako kombinuju, ali i na ličnom pečatu – bilo da je to jak sako, efektan aksesoar ili neobičan kroj koji privlači pažnju.

Savremena moda sve više promoviše ideju da stil ne treba da prati godine, već životni ritam i ličnost. Žena ili muškarac u tridesetim i četrdesetim danas imaju više samopouzdanja, jasnije znaju šta im pristaje i upravo zato mogu da eksperimentišu slobodnije nego ikada.

Najvažnije modno pravilo koje danas važi jeste da pravila zapravo više ne postoje. Stil nakon 30 i 40 nije ograničenje, već prilika – da se garderoba pretvori u alat izražavanja, a ne skup zabrana. Samouverenost postaje glavni modni detalj, a sve ostalo samo nadogradnja ličnosti.

Autor: S.Paunović