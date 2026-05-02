Sezona svadbi je stigla: Kako da vam šminka ostane savršena od jutra do ponoći?

Visoke temperature, suze radosnice i višesatno slavlje – evo kako da lice ostane besprekorno u svim uslovima.

Dolaskom toplijih dana počinje i omiljeni, ali često i naporan period – sezona svadbi. Od ranog jutra, šminkanje postaje gotovo ritual, jer svi žele da izgledaju sveže i negovano tokom celog dana i večeri. Ipak, kombinacija vrućine, emocija i dugog trajanja proslave predstavlja pravi izazov čak i za najkvalitetniju šminku.

Prvi i najvažniji korak je dobra priprema kože. Hidratantna krema prilagođena tipu kože i kvalitetan prajmer stvaraju bazu koja pomaže da se šminka zalepi i duže traje. Bez ovog koraka, čak i najskuplji proizvodi mogu brzo izgubiti postojanost.

Kada je reč o samoj šminki, manje je često više. Preteški slojevi pudera i korektora lakše se razmazuju i skupljaju u pregibima. Umesto toga, birajte dugotrajne formule i proizvode koji su deklarisani kao long-lasting ili vodootporni – posebno kada su u pitanju maskara i ajlajner.

Jedan od ključnih saveznika tokom svadbe je i fiksator šminke. Sprej za setovanje pomaže da se svi slojevi sjedine i ostanu na mestu satima. Uz to, matirajući papirići mogu biti spas u toku dana, jer uklanjaju višak sjaja bez kvarenja šminke.

Na kraju, možda i najvažniji savet – ne dirajte lice previše. Često popravljanje i dodirivanje može samo pogoršati situaciju. Uz dobru pripremu i pametan izbor proizvoda, šminka može ostati postojana od prvog fotografisanja do poslednjeg plesa.

Autor: S.Paunović