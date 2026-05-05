Dlačice iznad usana ovako će zauvek nestati: Trik u koji se kunu milioni žena

Potpuno prirodni preparat koji zaustavlja rast dlačica iznad usana.

Sigurno ste već čuli od kozmetičarke da pincetom ne čupate dlačice iznad usana, jer će posle narasti još tamnije.

San svake žene je lice bez ijedne vidljive dlačice. Iako se time mogu pohvaliti samo retke srećnice, ako ste se odlučile da uklonite ili pak prikrijete nepoželjne ‘brkove’, donosimo savete kako da to što efikasnije postignete.

Brzina rasta dlačica kod svake je žene različita, ali prosek se računa između dva i šest nedelje. Odabir metode uklanjanja dlačica trebalo bi da zavisi od tipa kože, boje tena i teksture dlake.

Svetla koža i svetle dlačice

Svetla koža najčešće je i dosta osetljivija i jače reaguje na agresivnije tretmane. Najbolji način za ovaj tip je prikrivanje dlačica izbeljivanjem.

One će postati gotovo nevidljive i neće izazvati iritacije na koži. Pre izbeljivanja testirajte na koži ruke proizvod kako bi bili sigurni da nećete dobiti alergijsku reakciju.

Tamna koža i tamne i tanje dlačice

S obzirom na to kako bi se izbeljene dlačice videle na tamnoj koži, najbolja metoda uklanjanja brkova je depilacija. Tamna koža najčešće nije toliko osetljiva i dobro reaguje na depilaciju voskom.

Isto tako, vosak ne sadrži hemikalije i ne uklanja gornji epidermalni sloj kože te su iritacije kod ovog postupka ređe.

Tamnija koža i tamne i deblje dlačice

Iako je depilacija voskom najpopularniji oblik uklanjanja dlačica, za deblju strukturu dlake preporučuje se epilacija. Efekat uklanjanja dlačica će tako biti puno temeljitiji.

Isto tako, sve popularnija je epilacija koncem. Ova metoda se radi u kozmetičkom salonu, vrlo je detaljna i precizna, a može ukloniti i najsitnije dlačice na celom licu.

Većina žena muku muči sa dlačicama iznad gornje usne



Ako vam se smučio vosak ili trake za depilaciju, ili pak neki hemijski preparati, vreme je da probate ovu metodu uklanjanja dlačica uz pomoć maske sa medom, ovsenom kašom i limunom.

Žene na Bliskom istoku vekovima koriste ovu smesu, a veće neko vreme je popularna i u Americi.

Njen sastav je potpuno prirodan, a pored toga što uklanja dlačice, deluje i umirujuće.

Prednost ove smese je i što se brzo priprema, a lice vas neće peći jer ne sadrži nijednu hemikaliju. Potpuno prirodno i bezbolno, a najbolje od svega je što je zaista delotvorna.

Potrebni sastojci za ovu smesu su:

2 kašike meda

1 kašika ovsene kaše

2 kašike soka od limuna

Postupak pripreme:

Sve navedene sastojke dobro pomešajte da dobijete ujednačenu masu i utrljajte na mesta na licu odakle želite da uklonite dlačice. Utrljajte nježno, praveći kružne pokrete. Smesu zatim ostavite da stoji 15 minuta. Nakon toga je isperite toplom vodom.

Zatim nanesite hidratantnu kremu kako bi koža ostala negovana. Postupak ponavljajte 2 do 3 puta nedeljno za optimalne rezultate. U roku od mesec dana dlačice će u potpunosti nestati.

Autor: A.A.