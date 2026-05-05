Dve godine posle smrti muža, pronašla njegovu tajnu listu: Ono što je bilo napisano promenilo je život porodice

Ponekad se tuga ne završava gubitkom, već se pretvara u nešto što se nosi i oblikuje iz godine u godinu.

Za Lesli Harter Berg, iznenadna smrt supruga Rajana 2019. godine promenila je sve što je znala o porodičnom životu. Ali umesto da uspomena na njega vremenom izbledi, jedan neočekivani nalaz, njegova stara lista želja, postao je početak jedne nove porodične tradicije koja im pomaže da ga i dalje drže prisutnim u svakodnevici.

Godine 2019. dogodilo se nešto nezamislivo. Tokom porodičnog prolećnog raspusta, Rajan je iznenada umro od retke i slučajne moždane aneurizme i moždanog udara. Nekoliko godina posle iznenadne smrti svog muža, kada je među njegovim starim stvarima pronašla spisak želja iz srednjoškolskih dana, Lesli Harter Berg je dobila ideju koja je na kraju postala dirljiva porodična tradicija", rekla je ona.

Slučajno otkriće

"U kutiji sa Rajanovim dnevnicima nalazio se i jedan u kojem je zapisivao stvari koje je želeo da uradi pre nego što umre. Za Lesli to nije bila samo slučajna uspomena iz prošlosti, već novi način da njihovi sinovi sačuvaju očevu uspomenu živom.

Od tada, svake godine na Rajanov rođendan, ona i dečaci biraju jednu stavku sa liste i pokušavaju da je ostvare. Vremenom su precrtali neke njegove želje, poput igranja šaha u parku, pravljenja kule od karata i izlaska u javnost obučenih kao pirati. Neke od ambicioznijih stavki, poput bandži skakanja, za sada su odložene", kazala je.

Način da dečaci sačuvaju uspomenu na svog oca

"Ova tradicija se pokazala kao poseban način da Rajan i dalje bude prisutan u njihovim životima, dok istovremeno pomaže njegovim sinovima, koji su bili veoma mali kada je umro, da bolje razumeju kakav je njihov otac bio.

Iza ove tradicije stoji i teška porodična priča. Lesli, koja živi u Vankuveru u saveznoj državi Vašington, upoznala je Rajana na poslu, gde su zajedno radili na obrazovnom sadržaju za decu. Zaljubili su se, venčali i pokrenuli sopstvenu video-produkcijsku kompaniju. Ubrzo su dobili decu - sina Vita 2015. i sina Rorija 2018. godine.

Ali 2019. dogodilo se nešto nezamislivo. Tokom porodičnog prolećnog putovanja u Diznilend i Palm Springs, Rajan je iznenada preminuo od retke i slučajne moždane aneurizme i moždanog udara. Lesli se vratila iz Kalifornije kao samohrana majka, udovica i jedina vlasnica njihove firme.

Posle toga usledio je period duboke tuge. Ljudi su joj često govorili: "Tako si jaka", ali dugo je osećala da mora da opravda taj kompliment i da tuguje na način koji neće biti neprijatan drugima. Sa vremenskim odmakom, danas to vidi drugačije, naglašavajući da ne postoji "ispravan" način tugovanja i da snaga ponekad više liči na raspad nego na sabranost.

Lesli kaže da joj je važno da dečaci nastave da slave svog oca i da znaju odakle potiču, posebno zato što su toliko slični njemu. Rajan je, kako kaže, i sam bio veliko dete koje je volelo Lego, "Star Wars" i arkadne igre, pa je porodično obeležavanje njegovog rođendana gotovo postalo omiljeni dečji praznik", rekla je ona na kraju.

Autor: S.M.