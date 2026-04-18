AKTUELNO

Extra

ŠOK! Žena pronašla skrivenu rupu u podrumu: Mračna tajna prethodnog vlasnika ostavila je bez teksta

Izvor: Telegraf.rs/Dnevno, Foto: Pixabay.com ||

Mirno renoviranje i useljenje u kuću iz 1923. godine za jednu vlasnicu pretvorilo se u pravi šok, nakon što je tokom istraživanja podruma otkrila nešto potpuno neočekivano. Svoje otkriće podelila je na platformi Reddit.

Kako je ispričala, u kuću se uselila pre šest godina, privučena čvrstom starinskom gradnjom i posebnim šarmom objekta. Međutim, tek kasnije je počela detaljnije da istražuje prostor, posebno podrum.

Jedne večeri, oko devet sati, uzela je baterijsku lampu i sišla u podrum. Tamo je primetila neobičan, uski otvor u zidu, smešten između drvenih greda. U početku je pomislila da bi mogao da posluži za odlaganje stvari, ali je radoznalost pobedila, pa je odlučila da pogleda šta se nalazi unutra.

Kada je uperila svetlo u otvor, ostala je potpuno zatečena – unutra je pronašla pažljivo složene stotine praznih flaša viskija različitih veličina.

Nakon što je priču podelila sa komšijama, dobila je moguće objašnjenje. Prema njihovim rečima, bivši vlasnik kuće navodno je bio sklon alkoholu i često boravio u podrumu, a flaše je skrivao na tom mestu kako bi prikrio svoje navike.

Njeno otkriće podsetilo je mnoge na slične priče iz starih kuća širom sveta, gde vlasnici godinama kasnije pronalaze skrivene predmete iz prošlosti. Takvi slučajevi pokazuju da stare kuće često kriju neočekivane tajne.

pročitajte još

Autor: Marija Radić

#Alkohol

#Flaša

#Rupa

#Viski

#podrum

