Levi’s komadi koji prate raspoloženje, ne pravila

Istražite kolekciju za proleće i leto 2026.

Nova Levi’s® kolekcija za proleće/leto 2026 slavi stil koji ne bira jednu stranu.Umesto jasnih pravila i unapred definisanih kombinacija, sezona donosi garderobu kojaspaja suprotnosti, grunge i preppy estetiku, nostalgiju devedesetih i savremene krojeve, opuštene siluete i pažljivo oblikovane detalje. Ideja kolekcije je jednostavna, odećatreba da prati raspoloženje, karakter i način na koji osoba tog dana želi da se predstavi.

Kolekcija donosi slojevite indigo tonove, suptilno isprane nijanse, blago pohabane ivice ikomade koji izgledaju kao da su već deo omiljene garderobe. U fokusu je sloboda kombinovanja, jer se moderni stil sve manje zasniva na jednoj estetici, a sve više naličnom izboru.

Ženska kolekcija donosi višedimenzionalan pristup stilu, od boho bluza i romantični htopova, do strukturiranih komada, haljina i denima u različitim krojevima. Među ključnimmodelima izdvajaju se XL Straight farmerke, trench mantil, kardigan sa dugmićima i teksas košulja, kao komadi koji se lako nose samostalno ili slojevito. Kolekcija sepoigrava kontrastima, pa se ženstvene forme prirodno kombinuju sa baggy denimom,western košuljama, trench mantilima i jaknama inspirisanim devedesetim.

Muška kolekcija nastavlja evoluciju ka opuštenijim i udobnijim krojevima, uz zadržavanje preciznih detalja koji definišu moderan svakodnevni stil. U fokusu su denimmodeli kao što su bermude i 501 farmerke, dok letnju kolekciju zaokružuju pamučne polo majice i outerwear komadi poput bomber jakne, idealni za slojevite kombinacije iprelazne dane.

Levi’s® brend već više od 150 godina predstavlja simbol klasičnog američkog stila iopuštene autentičnosti. Od nastanka prvih blue jeans farmerki 1873. godine do danas,Levi’s® ostaje jedan od najprepoznatljivijih modnih brendova na svetu, sa kolekcijamakoje ljudima omogućavaju da kroz odeću izraze sopstveni stil.

Levi’s komadi dostupni su u Levi’s radnjama u Ušće Shopping Centru, RajićevaShopping Centru i Galeriji u Beogradu, BIG Fashion u Novom Sadu i Delta Planet uNišu, kao i u svim Fashion&Friends prodavnicam u Srbiji, online na fashionandfriend.com i istoimenoj mobilnoj aplikaciji.

Autor: Jovana Nerić