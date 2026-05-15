SUZANA PERIĆ OSVAJA ČIKAGO! Generalni konzul Republike Srbije Marko Nikolić ugostio SRPSKU DIZAJNERKU - Sve je spremno za MODNI SPEKTAKL

Generalni konzul Republike Srbije u Čikagu Marko Nikolić ugostio je srpsku dizajnerku Suzanu Perić na prijemu u Generalnom konzulatu Republike Srbije, uoči revije "LOOK AT ME".

Na prijemu su vođeni razgovori o reviji, ali i o daleko širim temama, o prisustvu srpske mode na međunarodnoj sceni, o mogućnostima koje ovakav nastup otvara za sve srpske dizajnere koji dolaze posle, o međukulturnom dijalogu koji Suzana Perić ovim putem pokreće.

Generalni konzul Republike Srbije srdačno je pozdravio ovaj događaj i pružio punu podršku kako ovom spektakularnom događaju, tako i svim budućim projektima, izražavajući zahvalnost na doprinosu širenju kulturne raznolikosti i aﬁrmaciji srpske mode u svetu.

Ovaj prijem je samo još jedan dokaz da Srbija ne šalje samo kolekciju u Čikagu, Srbija gradi prisustvo.

Podsetimo, naša poznata dizajnerka Suzana Perić stigla je u Čikago tri dana uoči revije za modnu kolekciju "Look at me".

Na prestižnom prijemu održanom pre dva dana, koji je posvećen uspešnim poslovnim ženama iz celog sveta, među zvanicama koje oblikuju kulturnu i poslovnu scenu Chicaga, domaćin večeri Maria Papas upravo je Suzanu Perić izdvojila kao jedno od najvažnijih imena događaja i zvanično najavila njenu reviju zakazanu za 15. maj.

Dok se grad pripremao za modni spektakl, Suzana Perić je već uveliko privukla pažnju na prijemima i na ulicama Chicaga i nije čekala pistu kako bi predstavila Srbiju na najbolji mogući način.

Autor: Iva Besarabić