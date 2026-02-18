Generalni konzulat Republike Srbije u Rijeci obeležio je Dan državnosti Srbije

Generalni konzulat Republike Srbije u Rijeci obeležio je Dan državnosti Srbije prigodnim prijemom u prostorijama Konzulata.

Tom prilkom, generalni konzul Ivana Stojiljković govorila je značaju trajne povezanosti Srba u regionu sa maticom, značaju negovanja patriotizma, kao i potrebi očuvanja tradicije, istorije i kulturnih vrednosti.

Istaknuto je da srpska zajednica u Hrvatskoj predstavlja važan činilac u očuvanju nacionalnog identiteta i kulturnog nasleđa.

Prijemu je prisustvovao direktor Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu Vladimir Kokanović, predstavnici organizacija Srba iz ovog dela Hrvatske, Srpske pravoslavne crkve, građani.

Autor: S.M.