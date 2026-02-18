AKTUELNO

Region

Generalni konzulat Republike Srbije u Rijeci obeležio je Dan državnosti Srbije

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Generalni konzulat Republike Srbije u Rijeci obeležio je Dan državnosti Srbije prigodnim prijemom u prostorijama Konzulata.

Foto: Pink.rs

Tom prilkom, generalni konzul Ivana Stojiljković govorila je značaju trajne povezanosti Srba u regionu sa maticom, značaju negovanja patriotizma, kao i potrebi očuvanja tradicije, istorije i kulturnih vrednosti.

Foto: Pink.rs

Istaknuto je da srpska zajednica u Hrvatskoj predstavlja važan činilac u očuvanju nacionalnog identiteta i kulturnog nasleđa.

Foto: Pink.rs

Prijemu je prisustvovao direktor Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu Vladimir Kokanović, predstavnici organizacija Srba iz ovog dela Hrvatske, Srpske pravoslavne crkve, građani.

Foto: Pink.rs

Autor: S.M.

#Dan državnosti

#Konzulat

#Rijeka

#Srbija

POVEZANE VESTI

Politika

Prijem povodom Dana državnosti Republike Srbije u Pragu: Na prijemu bilo više od 350 zvanica (FOTO)

Politika

Dan državnosti Srbije: Vučević položio venac na Avali u ime predsednika Republike (FOTO)

Politika

'Švajcarska i Srbija nisu samo zemlje koje sarađuju - to su društva koja se razumeju': Dan državnosti obeležen u Ambasadi Republike Srbije u Bernu

Politika

Erdogan čestitao Vučiću Dan državnosti Republike Srbije

Politika

Premijer Macut čestitao građanima Srbije Dan državnosti

Politika

U PRAGU PROSLAVLJEN DAN DRŽAVNOSTI SRBIJE - Skupu prisustvovali Zeman, Klaus i veliki broj čeških zvaničnika! (FOTO)