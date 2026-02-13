Prijem povodom Dana državnosti Republike Srbije u Pragu: Na prijemu bilo više od 350 zvanica (FOTO)

Prag, 12. februar 2026. godine — Ambasada Republike Srbije u Češkoj Republici organizovala je svečani prijem povodom Dana državnosti Republike Srbije.

Nj. E. ambasador Berislav Vekić dočekao je više od 350 zvanica, među kojima su bili predstavnici institucija Češke Republike, diplomatskog kora, privrede, kulture i javnog života, kao i predstavnici srpske zajednice.

Prijemu je prisustvovalo preko 60 ambasadora akreditovanih u Češkoj Republici i državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Republike Srbije Damjan Jović.

Među zvaničnim gostima bili su Tomio Okamura, predsednik Poslaničkog doma Parlamenta Češke Republike, Karel Havliček, zamenik predsednika Vlade i ministar industrije i trgovine Češke Republike, Jan Brodski, zamenik ministraspoljnih poslova Češke Republike, kao i bivši predsednici Češke Republike Miloš Zeman i Vaclav Klaus, koji su se obratili zvanicama.

U obraćanju je istaknut značaj Dana državnosti kao praznika koji simbolizuje istorijsku borbu za slobodu i ustavnost, kao i savremenu posvećenost Republike Srbije miru, stabilnosti i razvojnoj saradnji. Naglašeno je da Republika Srbija iČeška Republika neguju tradicionalno prijateljske odnose i kontinuitet političkog dijaloga, uz prostor za dodatno jačanje praktične saradnje u oblastima ekonomije, investicija, industrije, infrastrukture, inovacija, obrazovanja i kulture.

Posebno je istaknuta uloga ekonomske saradnje kao jednog od ključnih stubova odnosa, uz interes obe strane da se podstaknu direktni poslovni kontakti, projektno povezivanje i prisustvo kompanija na tržištima Srbije i Češke Republike. U tomkontekstu, ukazano je i na značaj velikih međunarodnih platformi koje doprinose vidljivosti privrednih potencijala i podstiču umrežavanje institucija i kompanija, kao i na perspektive koje otvara EXPO 2027 u Beogradu.

Autor: Pink.rs