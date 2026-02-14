Erdogan čestitao Vučiću Dan državnosti Republike Srbije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je povodom Dana državnosti Srbije primio čestitku od turskog predsednika Redžepa Tajipa Erdogana, koji je izrazio zadovoljstvo bilateralnim odnosima i saradnjom dve zemlje izgrađenim na osnovu uzajamnog poverenja i poštovanja.

"Poštovani predsedniče, uvaženi prijatelju, povodom Dana državnosti Srbije, u svoje ime i u ime mog naroda, upućujem Vama i prijateljskom narodu Srbije svoje najiskrenije čestitke", navodi Erdogan u čestitki, saopšteno je iz Službe za saradnju sa medijima predsednika Republike Srbije.

Erdogan je izrazio uverenje da će saradnja dve zemlje nastaviti da jača.

"Sa velikim zadovoljstvom posmatram izuzetan nivo koji su dostigli bilateralni odnosi koje smo uspostavili između Turske i Srbije na osnovu uzajamnog poverenja i poštovanja, kao i pozitivne rezultate našeg prijateljstva", navodi se u čestitki turskog predsednika.

Dodao je da iskreno veruje da će se bilateralna saradnja nastaviti i da će dodatno ojačati posle Vučićeve posete Ankari 12. februara, kao i nakon njegove planirane posete Srbiji u narednom periodu.

Erdogan je naveo da će partnerstvo koje je uspostavljeno između Srbije i Turske tokom godina nesumnjivo nastaviti da doprinosi miru i stabilnosti Balkana.

"Ovom prilikom još jednom upućujem svoje najiskrenije želje za Vašu ekselenciju u pogledu zdravlja i sreće, kao i za blagostanje i dobrobit prijateljskog naroda Srbije", navodi se u čestitki predsednika Erdogana.

Autor: S.M.