Imate mrave u kući? Ove svakodnevne navike ih privlače

Mravi u kuhinji su čest problem tokom toplijih meseci, jer ih privlače mrvice, šećer i vlaga. Često ostaju neprimećeni dok se ne pojave u velikom broju. Ključno je razumeti koje svakodnevne navike ih privlače u vaš dom i kako ih brzo i efikasno sprečiti.

Mravi ne ulaze u domove slučajno. Prema rečima stručnjaka za suzbijanje štetočina, oni dolaze u vaš dom prvenstveno u potrazi za hranom i vodom. Kada pronađu izvor hrane, ostavljaju hemijske tragove koje će drugi mravi pratiti.

Kuhinja je jedno od najčešćih mesta za pojavu mrava, jer nudi stalni izvor šećera, masti i vlage.

Mrvice i ostaci hrane

Jedna od najčešćih grešaka je ostavljanje kuhinjskih površina prljavim. Čak su i najmanje mrvice izvor hrane za mrave. Kako izveštava časopis „Good Housekeeping“, mravi mogu da detektuju šećer i ugljene hidrate sa veoma velikih udaljenosti.

Otvorena hrana na pultu

Voće, hleb ili slatkiši koji se ostave nepokriveni brzo postaju meta za mrave. Pravilno skladištenje hrane u zatvorenim posudama je stoga jedna od najefikasnijih metoda prevencije.

Nepravilno odlaganje smeća

Kanta za smeće u kuhinji je često glavni izvor mirisa koji privlače mrave, pa je redovno pražnjenje i čišćenje kante neophodno kako bi se sprečila zaraza.

Curenje vode i vlaga

Mravi ne traže samo hranu, već i vodu. Curenje slavina ili vlažne površine im omogućavaju da prežive. Vlaga značajno povećava prisustvo raznih insekata u zatvorenom prostoru.

Prljavi kuhinjski aparati

Tosteri, mikrotalasne pećnice i šporeti često sadrže ostatke hrane. To su skriveni izvori hrane i jedan od glavnih razloga za ponovljene probleme sa mravima.

Autor: S.M.