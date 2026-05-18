Bebe obožavaju rutinu: Mali trikovi koji roditeljima olakšavaju uspavljivanje!

Manje suza, više sna - jednostavne navike koje mogu potpuno promeniti večernju rutinu.

Mnogi roditelji vode istu borbu svake večeri – uspavljivanje bebe koje traje satima, često uz suze, nervozu i iscrpljenost. Ipak, pedijatri i stručnjaci za razvoj dece sve češće ističu da bebe najviše vole predvidivost, odnosno rutinu. Kada dete zna šta sledi, oseća se sigurnije, mirnije i lakše tone u san.

Jedan od najvažnijih trikova jeste da se svako veče ponavljaju iste aktivnosti u približno isto vreme. Kupanje, lagana masaža, pidžama, prigušeno svetlo i tiši ton glasa šalju bebi signal da se bliži vreme za odmor. Upravo ta ponavljanja stvaraju osećaj sigurnosti koji bebama mnogo znači, čak i u najranijem uzrastu.

Roditelji često prave grešku tako što pokušavaju da bebu uspavaju uz previše stimulacije – jaku svetlost, glasnu televiziju ili igranje neposredno pred spavanje. Stručnjaci savetuju da poslednjih pola sata pred san bude mirno i tiho. Bele šumove, laganu muziku ili nežno ljuljanje mnoge bebe doživljavaju kao umirujuće signale koji ih opuštaju.

Veoma je važno i da beba ne bude ni previše umorna. Kada se preskoči pravi trenutak za spavanje, bebe postaju nervoznije i teže se smiruju. Zato roditelji sve češće prate takozvane „prozore budnosti“, odnosno vreme koje beba može da provede budna pre nego što joj ponovo zatreba san.

Iako ne postoji univerzalno pravilo koje funkcioniše za svaku porodicu, stručnjaci poručuju da doslednost daje rezultate. Rutina ne znači stroga pravila, već stvaranje poznatog i sigurnog okruženja za dete. A kada je beba mirnija i naspavanija, cela porodica funkcioniše lakše i srećnije.

Autor: S.Paunović