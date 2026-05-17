4 nevine navike mogu da unište čak i najjače brakove, izbegavajte ove greške ako želite dug i srećan brak

4 naizgled nevine navike koje mogu polako da unište čak i najjači brak

1. Korišćenje vaših mana kao adut

Prva od 4 nevine navike je korišćenje vaših mana kao opravdanje. Ponekad može biti korisno podsetiti naše partnere da određene stvari nisu naša jača strana. Ali korišćenje samokritike kao adut ili načina da se izbegne stalno obavljanje nečega nije dobro za vašu vezu.

Partnerstvo sa drugom osobom zahteva davanje i uzimanje. Deo davanja je često činjenje nečega što ne želite da radite ili u čemu možda niste baš dobri. Kontinuirano oslanjanje na ili korišćenje vaših samokritičnih načina da biste izbegli ili čak naterali partnera da uradi nešto što ne želite da uradite na kraju će imati štetne nuspojave.

Istovremeno, ako se osećate dodatno nesposobnim za nešto, najbolje je da izrazite svoju zabrinutost. Život se dešava, a naša tolerancija i sposobnost variraju u zavisnosti od stresa, zdravlja i drugih faktora. Biti otvoren o nivoima udobnosti i nelagodnosti može pružiti priliku za zajednički rad i produbljivanje odnosa.

Traženje pomoći ne treba izbegavati. Međutim, to ne bi trebalo da bude redovna pojava kada se tiče aspekta vas samih za koji smatrate da je manjeg kvaliteta i koji često kritikujete.

Vaš partner će se brzo umoriti od uočenih igara i početi da otkriva vaše blefove. Na kraju može razmotriti potpuno povlačenje iz veze.

2. Odbijate da poboljšate bilo koji deo sebe

Ako se nađete u situaciji da niste u mogućnosti ili možda niste voljni da čak pokušate da poboljšate određeni aspekt sebe zbog veze, a da ne pominjemo sebe, u razumnim granicama, naravno, veza može patiti i. Još gore, možda neće trajati onoliko dugo koliko ste se nadali.

Neučenje iz vaših grešaka ili slabosti može izazvati haos u vašoj vezi. Međutim, ako aktivno i kontinuirano radite na poboljšanju nekih od vaših samoproglašenih mana, izuzeci su u redu sve dok nisu pravilo.

S druge strane, možda ne postoji ništa što možete učiniti da poboljšate ono zbog čega sebe kritikujete. Poput porodice u kojoj ste rođeni ili neki fizički aspekt sebe. Studija u časopisu „Istraživanje individualnih razlika“ sugeriše da bi možda trebalo da uključite stvari poput prihvatanja ili oproštaja. Nastavite da ističete sve pozitivne strane koje vidite u sebi i da izbegavate da se fokusirate isključivo na negativne.

3. Oslanjate se na partnera da biste se osećali dobro

Pošto znate mnoge svoje slabosti, skloni ste da razočarate sebe. Možda ste redovno pogođeni svojim unutrašnjim i spoljašnjim manama i možete se osećati krivim i neadekvatnim iz raznih samonanetih razloga. Neadekvatnosti koje osećate ili doživljavate mogu vas sprečiti da produbite svoj odnos sa nekim koga smatrate važnim delom svog života. Jednostavno zato što ste sebe učinili manje vrednim od drugih.

Ako se stalno osećate loše zbog ovih aspekata ili se stalno oslanjate na partnera da vas ublaži zbog vaše samokritike, ove prakse bi vas mogle dovesti do puta razdvajanja. Koliko god ljudi želeli da se trude, niko ne želi ili nema energije da bude stalni navijač 24/7. Taj scenario pomera vagu i stvara neuravnotežen odnos.

Da, vaš partner bi trebalo da vas podrži kada ste loše ili loše raspoloženi, ali vaša je odgovornost da se izvučete iz svoje depresije većinu vremena. S druge strane, ako doživljavate više loših trenutaka nego obično i osećate da ste u riziku od depresije, možda biste trebali razmotriti odlazak na terapiju kako biste radili na stalnom problemu. Uvek postoje načini da podržimo svoje mentalno i emocionalno zdravlje ako smo otvoreni za njih.

4. Projektujete svoje nesigurnosti na partnera

Kritika, generalno, rađa još kritika. Ako uvek gledate na sebe zbog pogrešnih stvari, težićete da gledate na svoje veze i sva životna iskustva kroz istu sočivu. Na kraju se umorite od toga da budete podbacivači prema sebi i počnete da gledate na svog partnera i sve spoljne situacije i počinjete da ga kritikujete, kao što je pokazalo istraživanje iz 2015. godine.

Preterano kritikovanje partnera može ga odgurnuti, čak i ako vam je na umu njegov najbolji interes. Postoje objektivni načini za upućivanje kritike i dobra je praksa da razgovarate jedno sa drugim kako biste utvrdili koja su najbolja vremena i načini za to, kao i koliko ste oboje otvoreni za razgovor o pomenutoj kritici.

Iako obično postoji prostor za poboljšanje kod svih nas i u mnogim situacijama, zdrava ravnoteža konstruktivnog razmišljanja i svesnosti o svojim snagama je uvek korisna. Možda ćemo podeliti nekoliko negativnih stvari tu i tamo na početku, ali generalno, znamo dovoljno da izbegnemo sve previše negativno da bismo namamili osobu svojim boljim kvalitetima pre nego što otkrijemo ono što bi se moglo doživeti kao odvraćanje od učvršćivanja mogućeg partnerstva ili dugoročne veze.

Ipak, pre ili kasnije, mane koje smo tako marljivo držali na minimumu počinju da se pojavljuju u vezi. To može biti uzrokovano stresom u određenim scenarijima ili se jednostavno razvijaju u jasnoći tokom vremena. Da bismo priznali svoje nedostatke, možemo sve češće ukazivati na te nesavršenosti našem partneru, što može izazvati izvesno trenje između nas i našeg partnera.

Autor: D.Bošković