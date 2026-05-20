Mame danas rađaju kasnije nego ikad: Kako su se promenili trendovi roditeljstva

Karijera, finansije i drugačiji stil života pomerili su granice roditeljstva širom sveta

Poslednjih godina širom Evrope, ali i u Srbiji, sve je primetniji trend kasnijeg roditeljstva. Žene danas prvo dete najčešće rađaju oko tridesete godine, dok je pre samo nekoliko decenija ta granica bila znatno niža. Stručnjaci ističu da se životne okolnosti menjaju, pa samim tim i odluke o porodici i roditeljstvu.

Nekada su žene uglavnom postajale majke u ranim dvadesetim, dok danas mnoge prvo žele da završe fakultet, pronađu stabilan posao, reše stambeno pitanje i izgrade sigurnost pre nego što se odluče za dete. Upravo zbog toga prosečna starost majki konstantno raste, a Srbija prati evropske trendove. Prema dostupnim podacima, Srpkinje danas prvo dete rađaju u proseku oko 30. godine, dok je taj broj devedesetih bio znatno niži.

Veliku ulogu imaju i društvene mreže, moderan način života i promenjena očekivanja od roditeljstva. Današnje mame često pokušavaju da pronađu balans između karijere, privatnog života i porodice, pa odluku o majčinstvu donose pažljivije i kasnije nego ranije generacije. Psiholozi objašnjavaju da savremeni roditelji žele više vremena, stabilnosti i sigurnosti pre nego što zakorače u tu životnu ulogu.

Ipak, odlaganje roditeljstva ne znači nužno da ljudi ne žele decu. Naprotiv, istraživanja pokazuju da većina i dalje želi porodicu, ali da finansijski uslovi, cene nekretnina, nesigurna zaposlenja i tempo života često utiču na to da se roditeljstvo odlaže. O ovoj temi se sve više govori i na društvenim mrežama, gde mnogi otvoreno pričaju o pritiscima modernog života i izazovima podizanja dece danas.

Stručnjaci smatraju da će se ovaj trend nastaviti i narednih godina. Granice roditeljstva danas izgledaju potpuno drugačije nego nekada, a moderna porodica sve više se prilagođava novim pravilima života. I dok su se godine promenile, jedna stvar ostala je ista – želja za ljubavlju, sigurnošću i stvaranjem porodice i dalje je važna većini ljudi.

Autor: S.Paunović