Komplesi su im jači od mira! Anđelo nije štedeo Luku i Anitu na rečima, dotakao se i Kačavende: Dača prevrće očima na nju! (VIDEO)

Granice su pomerene!

Voditelj Darko Tanasijević ugostio je u Šiša bar Anđela Rankovića kako bi porazgovarali o aktuelnim dešavanjima u Beloj kući.

- Koliko su uspeli da te isteraju iz šina - započeo je Darko.

- Nisu uspeli da me izbace iz koloskela. Vidim da Luka daje gas, on i Anita pričaju priču.. On provocira ljude, sve komentariše, a Anita se tu nešto povukla pa ne očekuju da će dobiti odgovor. Nemam uopšte kočnicu. Ja sam rekao da su njih dvoje isti. Kako se bliži kraj, njih dvoje nisu tema, ona živi napolju rijaliti 24h, a kolkikoi čujem i on. Pokazuju da su im kompleksi jači od mira. Ja sam otišao od Anite, nisam video sebe u tom odnosu. On je pričao o Aneli o dezodoransu, nedozvoljenim supstancama. Luka ispada u svakoj raspravi smešan. Za njih sam uvek spreman i svaki put će dobiti na moj način povratnu - odgovorio je Anđelo.

- Da li deliš mišljenje da se Luka u neom smislu kaje što se desila trudnoća - nastavio je Darko.

- On je željan toga. On bi još mnogo više davao gas, isto tako i Anita. Neću rerći da se kaju, njega je malo spucala realnost. Oboje su bili spremn i želeli da rade na detetu sa svim svojim partnerima. Njih dvoje se ne kaju ni u jednom trenutku. Anita se ljutila u sedmici na pitanja što je dobijala negativna pitanja, a ja pozitivna pa je mene napadala. Opterećena je o pitanjima, rijalitiju, procentima, ko kada ide na intervju - rekao je Anđelo.

- Kako komentarišeš što je pukla tikva između Milene i Dače? - pitao je Darko.

- Ja sam to i očekivao. Milena svojim odgovorima pokazuje kolkiko je smešna. Dača prevcrće oči na Milenu kada priča. Svi mogu da primete kako on sedi dok ona priča o svojim temama. Znao sam da će pući tikva ali će se štititi do kraja - rekao je Anđelo.

Autor: Teodora Mladenović