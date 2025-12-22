AKTUELNO

Surova lekcija Lepog Miće: Bez dlake na jeziku isprozivao Anitu i Luku, pa njemu zamerio jer na nju ne utiče kao Anđelo! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Žestoko!

Takmičari "Elite" danas su dobili zadatak od Velikog šefa da glasaju za najneuljudnije osobe u Beloj kući. 

- Prvo mesto je Dušica koja je Miljani pokazala gde je moj garderober da mi uništi stvari. Druga osoba je Sunčica kojoj date stvari, a ona vrati sve uništeno, flekavo i prljavo. Treća osoba je Miljana Kulić jer uništava tuđe stvari, kao što je i moju posteljinu - govorila je Boginja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Anita je broj jedan jer nam je svima d*pe okrenula. Ona treba da sedi za stolom, a ne da okreće d*pe čoveku koji ima 66 godina. Broj dva je neko ko treba da joj da primer kao treba da se ponaša, da treba da bude dostojanstvena kao što je bila i da treba da bude primer devojkama kao što je bila, a to je njen dečko Luka - govorio je Mića.

- Kako se predstavlja? Šta praviš ti? Šta je ona uradila zadnjih 5 dana? - pitao je Luka.

- Luka, mislio sam da si ti neko ko može da podnese kritiku. Ja sam budala jer vam sve dajem ua pravo. Ja ću u tu priču da gurnem - dodao je on.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

