AKTUELNO

Zadruga

Bez dlake na jeziku: Alibaba dao sud o pomirenju Aneli i Luke, pa bivšu zbunio pitanjem o Siti! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Žestoko do samog kraja!

U toku je još jedna "Igra istine", a Sale Luks postavio je pitanje Asminu Durdžiću.

- Asmine, šta misliš o pomirenju Luke i Aneli? - pitao je Sale Luks.

- Ja uvek glasam za ljubav ako je iskreno. Ja im želim svu sreću, to sam hteo od prvog dana. Ako planiraju da budu normalni i da se ne sramote, on ima sina, ona ćerku i sve što rade sramote decu. Ako se vole ne može da ih razdvoji 150 ljudi, a ne 50. Dačo, poštp znaš mnogo tajni ispričaj tri koje znaš - rekao je Asmnin.

pročitajte još

KARAMBOL: Aneli pukla od besa i iz sveg glasa počela da urliče na Hanu i Neria! Ređa teške prozivke (VIDEO)

- Nemam više neke tajne jer ste ih Maja i ti sve popili utorkom. Ja ću da pitam Hanu, ispričala si neke priče koje nismo znali. Rekla mi je da su ga u školi maltretirali jer mu je majka u rijalitiju - dodao je Dača.

- Nisu me maltretirali, nego su me sprdali. To je bila tema na koju su me sprdali - rekao je Nerio.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kad je Nerio ušao Ines je bio uz vas? - pitao je Asmin.

- Kad je Nerio ušao to se raspalo. Jovane, reci mi iskreno šta je sa tobom i Milosavom? - pitala je Hana.

pročitajte još

Novi preokret: Alibaba počeo da brani i ostale Ahmiće, pokušao da ućutka Neria i Hanu tokom sukoba sa Aneli! -Nastao HAOS (VIDEO)

- Mi smo veliki prijatelji, možda se desi nešto više, a ja se još razmišljam. Pitanje za Asmina, sad kad je Aneli tu, da li si bio sa Sitom? - rekao je Jovan.

- Ja sam rekao ako sam ja bio sa advokatom da sam bio i sa Sitom. Aneli, kad bi sad mogla da kažeš nešto Siti na 10 sekundi, šta bi joj rekla? - pitao je Alibaba.

- Da je volim i da se držim, a naravno i tebe da ne pljuje napolju jer mi je to najbitnije.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u video-klipu. 

Autor: A. Nikolić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

Ne znaš da voliš, ali znaš da zavadiš dva oka u glavi: Dragana razvezala jezik i žestoko prekorila Aneli, ali je ipak sačuvala izolacije! (VIDEO)

Domaći

'ANELI JE OBER OLOŠ!' Maja žestoko potkačila Aneli, pa podsetila Janjuša na njihovu ljubavnu prošlost: Priznao si me kao devojku (VIDEO)

Zadruga

Golotinja ili fetiš na starije? Filip priznao šta mu se najviše dopada kod Teodore! (VIDEO)

Zadruga

Koristi svaku priliku: Ena jedva dočekala da Aneli nalepi još jednu negativnu etiketu! (VIDEO)

Zadruga

'TO JE BIO PRVI SUSRET SA KARAMUJIĆEM' Aneli otkrila kako su se Asmin i ona venčali, pa je Alibaba ućutkao jednim pitanjem: Je l' si mi razbila flašom

Zadruga

Vodili su ratove, kidnapovali Beku, a onda... Uroš razvezao jezik, pa raspalio rafalnu paljbu po Ivanu i Jeleni! (VIDEO)