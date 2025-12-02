Bez dlake na jeziku: Alibaba dao sud o pomirenju Aneli i Luke, pa bivšu zbunio pitanjem o Siti! (VIDEO)

Žestoko do samog kraja!

U toku je još jedna "Igra istine", a Sale Luks postavio je pitanje Asminu Durdžiću.

- Asmine, šta misliš o pomirenju Luke i Aneli? - pitao je Sale Luks.

- Ja uvek glasam za ljubav ako je iskreno. Ja im želim svu sreću, to sam hteo od prvog dana. Ako planiraju da budu normalni i da se ne sramote, on ima sina, ona ćerku i sve što rade sramote decu. Ako se vole ne može da ih razdvoji 150 ljudi, a ne 50. Dačo, poštp znaš mnogo tajni ispričaj tri koje znaš - rekao je Asmnin.

- Nemam više neke tajne jer ste ih Maja i ti sve popili utorkom. Ja ću da pitam Hanu, ispričala si neke priče koje nismo znali. Rekla mi je da su ga u školi maltretirali jer mu je majka u rijalitiju - dodao je Dača.

- Nisu me maltretirali, nego su me sprdali. To je bila tema na koju su me sprdali - rekao je Nerio.

- Kad je Nerio ušao Ines je bio uz vas? - pitao je Asmin.

- Kad je Nerio ušao to se raspalo. Jovane, reci mi iskreno šta je sa tobom i Milosavom? - pitala je Hana.

- Mi smo veliki prijatelji, možda se desi nešto više, a ja se još razmišljam. Pitanje za Asmina, sad kad je Aneli tu, da li si bio sa Sitom? - rekao je Jovan.

- Ja sam rekao ako sam ja bio sa advokatom da sam bio i sa Sitom. Aneli, kad bi sad mogla da kažeš nešto Siti na 10 sekundi, šta bi joj rekla? - pitao je Alibaba.

- Da je volim i da se držim, a naravno i tebe da ne pljuje napolju jer mi je to najbitnije.

