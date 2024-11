Vodili su ratove, kidnapovali Beku, a onda... Uroš razvezao jezik, pa raspalio rafalnu paljbu po Ivanu i Jeleni! (VIDEO)

Žestoko do samog kraja!

Takmičari "Elite" danas su dobili zadatak od Velikog šefa da glasaju za najdvoličniju osobu. Ovonedeljni vođa Borislav Terzić Terza dao je reč Slađi Poršelini Lazić.

- Ivan mi je najstrašnije udario na majku i oca. Drugo mesto Aleksandra Nikolić, branila sam je ovde kad mi je kukala za polivanje, a onda je izašao klip da je obična klimačica glavom kad mene neko vređa. Ona je ovde postala glavna p*šačica k*rca. Prvo mesto Terza jer nema m*da da kaže muškarcima pravo mišljenje - govorila je Slađa.

- Moja m*da si videla na Zlatiboru, pričaj šklopocijo - odbrusio je Terza.

- Anđela je iznela mišljenje koje ima većina kuće, a Kariću i Marku ne sme ništa da kaže. On sme samo na Uroša Stanića i na devojke - dodala je ona.

- Terza je bez empatije i ljudskosti ostavio Milicu i dete, on je broj jedan. Drugo mesto Ivan Marinković, pre svega je dvoličan prema Jeleni sa kojom je bio šest godina. Nju je najstrašnije ponižavao i vređao. Jelena i on su isti, vodili ratove i kidnapovali Beku, a onda imali s*ks. Treće mesto Milena Kačavenda, ona je trolična osoba, pokazala je to u mnogo situacija - govorio je Uroš Stanić.

- Prva Aleksandra, drugo Miljana, a treća Uroš Stanić mali pacov - rekao je Terza.

Autor: A. Nikolić