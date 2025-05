Pucaju po šavovima!

U toku emisije "Gledanje snimaka" ukućani su imali priliku da čuju novi san Nenada Marinkovića Gastoza, ovaj put sa Sofijom Janićijević.

- Navikla sam da se blamiram, više ne strepim. Čovek nije normalan. Ja sam na njegove blamove navikla. Ja ne mogu da kažem drugačije. Ovo mi je smešno. Blam me je što nema osećaj da su te stvari za priču bespotrebne. Što bih ja pričala šta sam sanjala, nemam potrebe da se priča o tome - rekla je Anđela.

- Ljudi koji smatraju da ako ispričam šta sanjam to su totalne budale. Ti si ozbiljna reklama za hepo kocke. Hepo Đuričić - rekao je Gastoz.

- Reagujem kad osetim da treba da regujem - rekla je Anđela.

- Opet se dešava isti klip, a ona sad ustaje i govori ovo. To me iznerviralo. Ako bi mogla malo manje da me omalovažavaš bilo bi odlično. Ako je blam što sam sanjao da sam vozio motor po Parizu i izletela Sofija, ne znam. Bar mi se nešto dešava osim ove kuće - rekao je Gastoz.

- Blam je to što on priča. Nikad ne bih ustala i rekla šta sanjam. Sad je svesno pričao ejr je bio klip prošli put. Ja se ne ljutim, neka - rekla je Anđela.

- Koliko puta nedeljno pričamo o mojim snovima?! Nego su se sad uhvatili za ovo - rekao je Gastoz.

- Ne smeta mi samo bespotrebno daje materijal. Onda mene pita: "Što ovi ljudi misle da te ponižavam", eto zbog tih stvari - rekla je Anđela.

- Zamisli da ti ispričaš da si sanjala Stefana - rekla je Ivana.

- Blam su izjave što pričaš svoje snove. Uvek mu sa strane govorim da se ne blamira i da ne priča - rekla je Anđela.

- Izvini Anđela i mene je mnogo puta blam šta ti radiš. Kad se zajapuri ovde. Danas kad su bila pitanja, ne mogu da doprem do Ene od nje. Znači tvoj karakter nije blam, a moji snovi su blam. Znali ti si na javi blam, a ja u snovima. Ne je*eš me ni pet posto. Moje reči nemaju nikakvu težinu, a ako bi malo agresivno postupio bio bih nasilnik - rekao je Gastoz.

- Moj karakter je vrlo poznat njemu - rekla je Anđela.

- Ja sam moj karakter smanjio zbog tebe. Da pokrenem moj karakter ne bi završili na dobro jer me ne je*e pet posto. Povučem se jer nemam autoritet nad svojom devojkom. Drago mi je što ima prirodne reakcije. Ja sam ustao da pričam sa njom,a ti si uletela. Ti mene ponižavaš tim jer mene gaziš - rekao je Gastoz.

- Kad neko nešto slaže ili me ubode neću dozvoliti da ta reč ode negde vani. U toj situaciji ne mogu da se kontrolišem. Sinoć smo imali situaciju, malo sam pogrešila. Izvinila sam mu se, znala sam da sam pogrešila. Stvarno me blam ovoga sad. On ne shvata samo me stvarno sramota kad devojci koju je sanjao priča na moje uši. Neprijatno mi je, zbog toga me blam. Zamisli Gruji pričam kako sam sam sanjala to i to - skočila je Anđela.

- Ne mogu ja da nosim štikle, nismo isti. Mešaš babe i žabe - rekao je Gastoz.

Autor: A.Anđić