ŠOK: Gastoz zaratio sa Aneli, pa priznao da su imali nešto više od prijateljstva pre Elite? Jednom rečenicom zaprepastio sve (VIDEO)

Šta li je ovim hteo da kaže?

U toku je emisija "Gledanje snimaka" sa voditeljkom Ivanom Šopić. Takmičari su komentarisali ponašanje Nenada Marinkovića Gastoza prema Anđeli Đuričić i da li je ponižavajuće što ima potrebu da priča svoje snove sa drugim devojkama.

- On je sprdao Ivana kad je Aleksandra sanjala Stefana, a sad mi možemo da sprdamo mi Anđelu jer ti sanjaš Sofiju i to ti daješ ljudima u ruke - govorio je Mateja.

- On je godinama momak u rijalitiju i zna vrlo dobro da se snima i da je u kadru. Danas sam dobio pitanje od gledalaca da ne prihvatam tvoju fore, a ja ću sad da prihvatim i kažem da je do j*ja - rekao je Karić.

- Vidiš kako Karić može da se promeni. Znam ja šta on radi i on je najbolji je drug, ali ako može Gastozu malo da se krkne on je tu - dodao je Gastoz.

- Ja ovo ne bih rekao da ti mene nisi prekinuo. Ti si bacio foru da se mi upecalo i svi to komentarišemo već 20 minuta - nastavio je Stefan.

- On Sofiju nije provukao u lošem kontekstu, samo ju je sreo. Ja razumem Anđelu, ono za Kristinu jeste bilo degutantno, ali to da je nekog video u prolazu ja ne vidim ništa sporno - govorio je Gruja.

- Ovo mi nije neki veliki bauk. Anđela treba na drugačiji način da objasni Gastozu da joj to smeta. Smatram da je Gastz tvrdoglava osoba i da on iz inata radi sve jače. Snovi ne mogu da se kontrolišu, ali reči mogu. Anđela da je to radila osudio bi je i Gastoz. Gastoz je promenio svoje ponašanje, ostale su samo još neke stvari - pričao je Uroš.

- Ne zameram mu, neka se blamira. Ja sam odlučila što se mene tiče neka se blamira i to ide na njegovu dušu. On mene ne ugrožava - rekla je Đuričičeva.

- Anđela sad nije srećna i povređena je. Ti ćeš da je ostaviš i tvoj sledeći san je da si našao novu devojku - vikao je Lepi Mića.

- Vi ste svi retardi oko mene. Meni je samo neprijatno jer ne mogu da verujem šta lik priča. Ne mislim da radi namerno neke stvari, ako ti nešto nije prijalo onda ne treba da radiš neke stvari. Ja ne sumnjam u njegovu ljubav, samo mi je neprijatno jer on to priča na moje uši - govorila je Anđela.

- Meni je to van svake pameti jer Gastoz to radi. Ja ne znam šta je njemu ovde smešno, ovo je već peti put da on priča o svojim snovima, a ne daj Bože da je ona rekla da je sanjala Karića. Ona trpi i ona je kriva za to, a ja bih drugačije postupila i ovde bih napravila haos. Ona folira i suzdržava se, njoj se usta kriva. On se ovde iznervirao jer je video sebe na klipu. Ko si ti da kažeš da smo mi s*ratori koji komentarišu kako ti blamiraš svoju devojku? Ko si ti da nas ovde non stop šikaniraš? - govorila je Aneli.

- Ti nisi kompetenta da prihvatim bilo šta tvoje. Ti si se malo istripovala, ne znam iz kog razloga, ali nemoj mnogo da se duvaš. Ti glumiš princezu od početka, a od tebe je inteligentniji i pleh - dodao je Gastoz.

- To što radiš tvojoj devojci ti se kanališ i meni je drago zbog toga. Ti si jedan kanal generalno i ovde ne pripadaš. Nisi smešan, nisi duhovit i ne poštuješ svoju devojku nego se blamiraš - nastavila je Ahmićeva, a Gastoz je glumio da plače.

- Anela, šta da radimo u našoj vezi da nam bude bolje u našoj vezi kao kod tebe i kod Luke? - pitao je Gastoz.

- Tebi dete nema pomoći. Brzo ćeš napolje pa ćeš na lečenje. Kad doživiš svoj veliki poraz verovatno ćemo da te nađemo u ludnici - rekla je Aneli.

- Ako budemo zajedno u "Narod pita" da se nađemo bar sat vremena ranije, imam jedne patike treba da ih vidiš, pa da komentarišemo đonove - govorio je Gastoz.

- Mogu samo da dođem 10 minuta kasnije - poručila je Aneli.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić