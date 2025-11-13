Golotinja ili fetiš na starije? Filip priznao šta mu se najviše dopada kod Teodore! (VIDEO)

Žestoko do samog kraja emisije!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca" voditeljka Maša Mihailović pročitala je pitanje koje je bilo za Filipa Đukića.

- Što si nam prodavao priču sa Vanjom i Anitom, a juče si rekao da si se naložio na Teodoru od izbora za Miss? - glasilo je pitanje.

- Šta sam prodavao? Meni se ona svidela, bila je u vezi. Meni je dovoljno neko fizički da mi se svidi da bih imao s*ks - rekao je on.

- Šta te najviše privlači kod Teodore, čelo, usta, golotinja ili fetiš ka starijim muškarcima? - glasilo je još jedno pitanje za Đukića.

- Oči to sam joj rekao, ali mi se nije sviđala prvih sedam dana kad je nosila trepavice - rekao je on.

Naredno pitanje bilo je za Luku Vujovića.

- Da li je moguće da se sve proda zbog osobe koja te pravi budalom? - glasilo je pitanje.

- Ništa nisam prodao, jedino ako je otac. Ja ne znam šta sam ja prodao? Jedino imam greške, ako čovek voli treba da se bori - rekao je on.

- Kako je tvom sinu dok gleda kako jašeš Aneli usred bela dana? Samo menjaš poze i blamiraš - glasilo je pitanje još jedno pitanje za njega.

- Niko nam nije zamerio i rekao od učesnika. Mislim da je ovo preuveličano. Moj sin ide u školu, dete je zauzeto i mislim da ne gleda - rekao je Luka.

Autor: A. Nikolić