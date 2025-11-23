AKTUELNO

Ne znaš da voliš, ali znaš da zavadiš dva oka u glavi: Dragana razvezala jezik i žestoko prekorila Aneli, ali je ipak sačuvala izolacije! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Žestoko do samog kraja!

U toku je emisija ''Nominacije'', a  takmičari koji su proveli sedam dana u izolaciji ove nedelje su Asmin Durdžić i Aneli Ahmić, te će večeras imati priliku da slušaju kakvo mišljenje njihovi cimeri imaju o njima. Ivana Šopić dala je reč Ivi Stupar.

Jako si loš čovek, a ona je najgora po sebe: Anastasija vratila Asmina na fabrička, Viktor ponovo potkačio Durdžića (VIDEO)

- Sa oboje imam dobru komunikaciju, ali mi se ne sviđa način njihove komunikacije. Naravno da je dobro što ste spustili loptu zbog Nore, ali ovo što sad radite je katastrofa. Aneli nije imala toliko loših stvari i grešaka u rijalitiju sem sa tobom, a tebi nikad ne mogu da oprostim što si napao onako Uroša. Ženama se oprašta kad pričaju mnogo i kažu svašta, tako da ću ostaviti Aneli - rekla je Iva.

- Ostavljam Asmina, šaljem Aneli - rekla je Sandra Todić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Asmin i ja smo imali par sukoba u početku, ali sam shvatio da je dobar lik. Što se tiče Aneli mislim da je jedini spas za tebe da nađeš nekog stranca koji nije s ovog sveta i s kojim nećeš moći da se posvađaš. Iznenadilo me što kada sam poslat u izolaciju, pozdravila si se sa mnom od srca iako mnogi ljudi nisu. Ostaviću Aneli - rekao je Jompas.

Popularna si po koferima i abortusima: Stanić demolirao Aneli i Alibabu u paketu, Sara vratila Durdžiću milo za drago (VIDEO)

- Aneli mislim da nisi sposobna da voliš, ali si sposobna da posvađaš dva oka u glavi. Jeste dobro da spustite loptu zbog deteta, ali ove reči i priče koje čujem da pričate su mi sulude. Ja kada bi se posvađala sa Jovanom, ne bih imala jednu lošu reč za nju. Mi smo dobre za sada i to je to. Od Asmina nisam dobila nijednu uvredu, želim da mu se zahvalim što je otkrio kakav je moj i Jovanin odnos napolju. Mislim da mnogo puta prećuti Jovani i kad želi nešto da joj odgovori jer je uradila za njega nešto što ni njegovi prijatelji ne bi to uradili. Ostaviću Aneli - rekla je Dragana.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

