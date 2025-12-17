Bez dlake na jeziku: Anđelo dao sud o odnosu Anite i Luke, dao podršku Filipu! (VIDEO)

Žestoko!

U toku je radio-emisija "Amnezija", koju vode i uređuju Bora Santana i Filip Đukić. Ugostili su Anđela Rankovića, koji je dao sud u odnosu Luke Vujovića i Anite Stanojlović.

- Ja sam u ponedeljak rekao da se jedno drugome dopadaju i da bi na keca bili jedno sa drugim, a oni su rekli da to nije tako. Ja sam rekao u ponedeljak, a desilo se u utorak. Meni je Filip u svakom odnosu od početka rijalitija bio jasan i zat ga gotivim. Cenim njega, njegovo mišljenje. On je i u toj kombinaciji bio jasan. On je i za Luku rekao ako se ispostave neke stvari, možda je i znao da se muvaju, ali je verovao svom dugogodišnjem prijatelju - govorio je Anđelo.

Autor: A. Nikolić