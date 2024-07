Bez dlake na jeziku: Janjuš dao svoj sud o Mioninoj i Krofakovoj Igri istine (VIDEO)

Iskren do koske!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Marku Janjuševiću Janjušu, kako bi prokomentarisao odnos Mione Jovanović, Stanislava Krofaka i Nenada Aleksića Ša.

- Što se tiče rijaliti igrača, došlo je vreme rakvo da prestaneš da igraš košarku i uđeš u rijaliti, jer većina nas ulazi zbog novca. Ja sam bio u više zemalja nego što ona ima godina. Definivino je Ša kriv i da Miona deset meseci glumi sreću. Miona nijedno nije rekla Stanislavu da se zaljubila i otšila s drugim. Ja ne mislim da je njena ljubav sa Stanislavom zaljubljena, jer to nikada nismo videli osim kada smo večeras videli na klipovima koje je ona imala za ta dva dana. Ona ne zna šta da kažem već da će živeti sa Ša, jer nijednog trenutka to nije izgovorila. Njihov odnos veze sa životom nema, svaki dan se svađaju devet sati. Ona celu noć traži opravdanje da je ovo uradila i otišla s drugim jer je on napravio grešku - rekao je Janjuš.

- Da li bi se pomirila sa Stanislavom - pitala je Ivana.

- Za njega ne znam da li bi, ali ona bi. Ona kada je videla da je sa Majom ušao u odnos, ona je glumila neku sreću - rekao je Janjuš.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić