TRAMP DONEO VAŽNU ODLUKU KOJA SE TIČE PUTINA: SAD smanjuje rok koji je dat Rusiji za prekid vatre

Predsednik SAD Donald Tramp sastao se danas sa britanskim premijerom Kirom Starmerom i poručio da je razočaran ruskim liderom Vladimirom Putinom, zbog čega bi mogao da smanji rok od 50 dana koji mu je dao da pristane na prekid vatre u Ukrajini.

Predsednik SAD kaže da su on i Putin bili blizu postizanja sporazuma o prekidu vatre pet puta, piše Rojters.

- Mnogo sam razgovarao sa Putinom, odlično sam se slagao sa njim. Ali onda on izađe i počne da ispaljuje rakete na neki grad, poput Kijeva, i ubije mnogo ljudi u domu za stare ili gde god, imate tela koja leže po celoj ulici - naveo je predsednik Amerike.

BREAKING:

Trump said he was disappointed in Putin and would shorten the deadline for his ultimatum



"I'm disappointed in President Putin ... I'm going to reduce that 50 days that I gave him to a lesser number because I think I already know the answer what's going to happen." pic.twitter.com/P3myeUq0b7