Odlažete stvari ispod kreveta: Stručnjaci otkrivaju zašto to može biti velika greška

Mnogi prostor ispod kreveta doživljavaju kao idealno mesto za odlaganje stvari koje trenutno ne koriste. Dovoljno je da kutije, kese ili stare predmete gurnete ispod kreveta i soba odmah izgleda urednije. Ipak, stručnjaci upozoravaju da ova navika, iako praktična na prvi pogled, može doneti više problema nego koristi, od nakupljanja prašine i vlage, do stvaranja idealnog prostora za insekte i grinje.

Osim što utiče na higijenu doma, nepravilno skladištenje stvari ispod kreveta može oštetiti predmete koje pokušavate da sačuvate. Mnogi ne razmišljaju o tome da je taj prostor uglavnom mračan, slabo provetren i pun prašine, zbog čega pojedine stvari vrlo brzo propadaju. Upravo zato stručnjaci savetuju da dobro razmislite šta držite ispod kreveta i na koji način to odlažete.

Papir, tekstil i koža među najugroženijima

Predmeti od papira i kartona posebno su osetljivi na uslove koji vladaju ispod kreveta. Kutije za obuću, stare fotografije, časopisi ili važna dokumenta lako upijaju vlagu i prašinu, što dovodi do njihovog propadanja. Pored toga, papir može privući insekte poput moljaca i bubašvaba, pa prostor ispod kreveta vrlo lako postaje skrovište za štetočine.

Ni posteljina nije mnogo bezbednija ukoliko nije pravilno zapakovana. Jastuci, ćebad i jorgani brzo skupljaju prašinu i grinje, što može predstavljati ozbiljan problem za osobe koje pate od alergija ili astme. Zbog toga stručnjaci preporučuju da se tekstil čuva isključivo u hermetički zatvorenim kutijama ili vakuum kesama.

Sličan problem imaju i kožni predmeti. Torbe, cipele i jakne vremenom mogu izgubiti boju i ispucati jer prašina i suv vazduh negativno utiču na materijal. Ukoliko nemate drugo mesto za odlaganje, najbolje rešenje su plastične kutije sa poklopcem koje će ih zaštititi od spoljašnjih uticaja.

Elektronika nikako ne bi smela ispod kreveta.

Ni elektronski uređaji nisu otporni na ovakve uslove. Prašina može oštetiti unutrašnje komponente, dok baterije ostavljene u zatvorenom i toplom prostoru povećavaju rizik od pregrevanja. U pojedinim slučajevima to može dovesti čak i do kratkog spoja ili požara.

Problem mogu predstavljati i veliki i teški predmeti poput rezervnih dušeka ili glomaznih kutija. Njihovo često izvlačenje i vraćanje može opteretiti leđa i povećati mogućnost povreda, ali i oštećenja samih stvari koje se čuvaju.

Kako pravilno iskoristiti prostor ispod kreveta?

Ako ipak nemate dovoljno mesta u stanu i morate da koristite prostor ispod kreveta, važno je da ga organizujete na pravi način. Preporuka je da birate hermetički zatvorene kutije, najbolje providne, kako biste lako mogli da vidite šta se nalazi unutra bez nepotrebnog preturanja.

Kontejneri sa točkićima mogu dodatno olakšati pristup i smanjiti napor prilikom pomeranja stvari. Takođe, savetuje se da ispod kreveta držite samo predmete koje koristite povremeno, a ne stvari koje stoje godinama zaboravljene.

Iako ovaj prostor često deluje kao brzo i jednostavno rešenje za višak stvari, lako može postati mesto nereda, prašine i zaboravljenih predmeta. Zato je možda najbolje da povremeno preispitate šta vam zaista treba, jer uredan i prazan prostor ispod kreveta ne doprinosi samo boljoj organizaciji doma, već i zdravijem okruženju za život.

Autor: Jovana Nerić