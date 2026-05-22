BOGGI MILANO I OVOG LETA BIRA „LA VACANZA“ FILOZOFIJU ŽIVOTA

Nova kampanja brenda Boggi Milano vodi nas pravo na Mediteran, tamo gde vreme usporava, elegancija postaje prirodna, a stil izgleda potpuno nenametljivo. Inspirisana putovanjem između Pantelerije i divlje Sardinije, kampanja „La Vacanza“ ne predstavlja samo novu kolekciju, već atmosferu života u kojoj su lakoća, povezanost i savremeni italijanski lifestyle u prvom planu.

U vizualima koji podsećaju na editorijale luksuznih travel magazina, grupa prijatelja istražuje skrivene obale, kristalno čisto more i netaknutu prirodu, dok moda funkcioniše kao produžetak tog osećaja slobode. Upravo tu Boggi Milano ostaje veran svomprepoznatljivom DNK-u i sofisticiranom kroju koji nikada ne deluje previše formalno.

Kolekcija balansira između precizno krojenih silueta i opuštenih formi, uz fokus naprirodne materijale i teksture koje dišu sa okruženjem. Lagani sakoi, lan, fini pamuk i nijanse inspirisane peskom, morem i suncem kreiraju garderobu namenjenu muškarcu koji želi da izgleda elegantno bez napora, bilo da je na obali Mediterana ili u ritmugrada.

Cela kampanja nosi i snažnu emotivnu notu - ideju zajedništva, spontanih trenutaka iuspomena koje nastaju tokom putovanja. Umesto klasične modne priče, „La Vacanza “donosi pogled na stil kao deo iskustva i svakodnevice, potvrđujući filozofiju brenda daprava elegancija nikada nije rigidna, već prirodna i doživljena.

Kolekcija Boggi Milano dostupna je u radnji u Galerija Belgrade, kao i unutar multibrendkoncepta XYZ, putem sajta xyzfashionstore ili istoimene aplikacije.

Autor: S.M.