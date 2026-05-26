Nemojte odmah da je bacate: Evo šta sve možete da očistite starom četkicom za zube

Stara četkica za zube ne mora odmah da završi u kanti, jer može postati jedan od najkorisnijih saveznika u čišćenju doma.

Mnogi skupi alati za čišćenje često nisu ni potrebni kada se u kući već kriju praktična rešenja koja mogu olakšati svakodnevno održavanje higijene. Upravo je stara četkica za zube jedan od tih trikova koje mnogi zanemaruju, iako njena mala glava i mekana vlakna omogućavaju lako čišćenje teško dostupnih mesta.

Fugne

Fugne u kupatilu i kuhinji među najtežim su mestima za čišćenje, jer se u njima vremenom skupljaju masnoća, kamenac i prljavština. Obično brisanje krpom nije dovoljno da ukloni tamne naslage, ali četkica za zube može lako da dopre do uskih prostora između pločica.

Dovoljno je da nanesete sredstvo za čišćenje ili mešavinu sode bikarbone i sirćeta, a zatim nežno istrljate fuge četkicom. Posle nekoliko minuta razlika će biti i te kako vidljiva.

Nakit

Stara četkica za zube odlična je i za nežno čišćenje nakita, posebno prstenja i lančića sa sitnim detaljima. Njena mekana vlakna mogu da uklone nečistoće između kamenčića i teško dostupnih delova bez oštećenja površine.

Stručnjaci savetuju da se izbegavaju jaka hemijska sredstva, posebno kod osetljivog nakita, već da se koristi blaga sapunica i mlaka voda.

Tvrdokorne mrlje na odeći

Masne i uporne fleke često zahtevaju dodatno trljanje kako bi potpuno nestale iz tkanine. Četkica za zube može pomoći da sredstvo za uklanjanje mrlja bolje prodre u vlakna odeće.

Posebno dobro funkcioniše uz sodu bikarbonu, deterdžent ili alkoholno sirće, ali je važno da trljanje bude nežno kako se tkanina ne bi oštetila.

Cipele

Kada se prljavština zavuče u đonove ili šavove obuće, obična krpa često ne može dovoljno dobro da očisti površinu. Četkica za zube idealna je za uklanjanje blata, prašine i sitnih kamenčića iz teško dostupnih delova cipela i patika.

Može pomoći i pri čišćenju belih đonova, koji često brzo potamne i izgube uredan izgled.

Mašina za veš

Iako mašina za pranje veša služi za čišćenje odeće, i ona sama zahteva redovno održavanje. Guma na vratima, filteri i pregrade za deterdžent često skupljaju vlagu, kamenac i ostatke praška.

Upravo tu stara četkica za zube može biti od velike pomoći, jer lako dopire do uskih delova koje je teško očistiti većim alatima.

Autor: Jovana Nerić