Mokasine muške - klasičan stil i udobnost za modernog muškarca

Postoje cipele koje dolaze i odlaze zajedno s trendovima, a postoje i one koje ostaju. Mokasine spadaju u drugu kategoriju. Od svog pojavljivanja u evropskoj modi sredinom prošlog veka, ova vrsta obuće nije izgubila ni centimetar terena - naprotiv, u poslednjih nekoliko sezona doživela je pravi preporod, ovaj put i kod mlađih generacija koje su otkrile da se udobnost i stil ne isključuju.

Za modernog muškarca koji želi izgledati uredno bez preteranog ulaganja vremena u odabir garderobe, mokasine muške su logičan izbor. Funkcionišu u više konteksta od gotovo svakog drugog modela cipela, a kvalitetni par od prirodne kože s godinama postaje sve bolji, ne lošiji.

Zašto su mokasine prava investicija, a ne samo sezonski hir

Razlika između mokasina i cipela koje se kupuju impulsivno je u trajanju. Par dobrih mokasina od prirodne kože, uz minimalnu negu, može da traje i desetak godina. Koža se oblikuje prema stopalu, postaje mekša i prilagođenija s nošenjem, a estetski izgled ne gubi na vrednosti. To ih čini jednom od retkih kategorija obuće u kojoj je inicijalna cena zapravo niža od ukupnog troška jeftinije alternative koja se menja svake sezone.Kvalitetne muške mokasine od pune zrnatosti kože prepoznatljive su po ujednačenoj teksturi, čvrstom ali fleksibilnom đonu i šavovima koji ne popuštaju ni nakon intenzivnog nošenja. Upravo te detalje treba tražiti pri kupovini.

Koje su prednosti mokasina od prirodne kože u svakodnevnoj nošnji

Prirodna koža ima osobinu koju sintetski materijali ne mogu replicirati - diše. Stopalo ostaje suvlje i udobnije čak i tokom dužeg hodanja ili toplijeg vremena. To nije marketinška fraza, nego direktna posledica strukture materijala koji propušta vlagu, ali zadržava oblik.

Pored toga, mokasine od kože razvijaju takozvanu patinu - specifičan sjaj koji nastaje nošenjem i koji jeftinijim materijalima nedostaje. Dok sintetske cipele s vremenom izgledaju istrošeno, koža dobija karakter.

Nekoliko praktičnih prednosti koje treba imati na umu:

- Mokasine bez vezica skraćuju jutarnju rutinu i smanjuju rizik od mehaničkih oštećenja na pertlama

- Ravniji đon olakšava duže stajanje i hodanje po ravnim površinama

- Niži profil cipele vizualno produžuje liniju noge, što je efekat koji mnogi muškarci cene

- Lako se kombinuju s odelom, farmerkom i chino pantalonama

Kako izabrati pravi model za svakodnevnu nošnju

Udobnost mokasina u velikoj meri zavisi od unutrašnje konstrukcije. Treba obratiti pažnju na uložak - trebalo bi da ima blag lučni potporanj, posebno ako se planira nošenje tokom celog radnog dana. Modeli s mekim gumenim đonom nude bolju amortizaciju na tvrđim podlogama kao što su beton i pločnik.

Što se tiče veličine, mokasine od prirodne kože blago se rastežu tokom prvih nekoliko nošenja. Ako je stopalo na granici između dve veličine, preporučuje se manja - cipela će se prilagoditi, ali ne i skupiti.

Boja je, u slučaju mokasina, strateška odluka. Braon nijanse (od svetle kamel do tamne čokolade) najlakše se uklapaju u toplu paletu garderobe, dok crne mokasine od crne prirodne kože ostaju najpristupačnija i najsvestranija opcija za muškarce koji ne žele da previše razmišljaju o kombinovanju.

Od kancelarije do večernjeg izlaska - gde mokasine funkcionišu

Jedno od retkih mesta gde mokasine ne funkcionišu dobro su formalne svečanosti koje zahtevaju lakirane cipele ili oxford modele. Za sve ostalo - funkcionišu.

U kancelarijskom okruženju, tamne mokasine uz chino pantalone i košulju daju uredan, ali ne krut izgled. Na vikend izlascima, svetlije nijanse uz farmerke i plain majicu daju efekat koji ne izgleda ni preopušteno ni prenapregnuto. Čak i uz letnji sako bez kravate, mokasine zaokružuju outfit na način koji bi bio teže postići sa patikama ili sa formalnim cipelama.

Brendovi koje vredi poznavati

Na tržištu postoji veliki raspon kvaliteta, i to je dobra vest - znači da postoje solidan izbori za svaki budžet. Brendovi kao što su Gino Rossi, Lasocki i G-STAR RAW nude modele koji pokrivaju različite potrebe, od klasičnih kožnih mokasina do savremenih interpretacija s debelim đonom, a svi su dostupni u online prodavnici ccc.eu koja redovno proširuje asortiman novim modelima.

Pri kupovini prvog para, preporuka je da se krene od neutralne boje i jednostavnog dizajna bez preteranih detalja. Takav par pokriva najveći broj situacija i daje jasnu sliku o tome kako mokasine funkcionišu u konkretnoj garderobi pre nego što se krene u specifičnije modele.

Mokasine nisu kompromis između udobnosti i stila. Kod pravilno odabranog para, to je ista stvar.

Autor: S.M.