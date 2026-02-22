POČETAK POSTA I CRNO SLOVO U KALENDARU: Evo šta ovaj praznik znači i traži od nas

U kalendaru postoje dani koje ljudi samo registruju, i oni koji nose težinu. Ne zbog zabrana, već zbog značenja koje su vekovima nosili. Sveti Haralampije spada upravo u ovu drugu kategoriju.

I tu dolazimo do onoga što mnogima nije jasno. Zašto je ovaj dan obeležen crnim slovom i šta to zapravo znači u praksi, ne u teoriji.

Šta zapravo znači "crno slovo" i zašto se ne ignoriše

Crno slovo u crkvenom kalendaru nije "manje važno", kako mnogi misle. Naprotiv. To je dan kada se ne ide u slavlje, već u tišinu. Umerenost, smirenje i povlačenje iz svakodnevne buke.

To su dani kada se tradicionalno ne započinju veliki poslovi, ne ulazi u svađe i ne pravi haos od dana koji bi trebalo da bude miran. Ne zato što će se "nešto loše desiti", već zato što je ideja da se čovek zaustavi i ne ide glavom kroz zid.

U tom smislu, crno slovo je više unutrašnja disciplina nego spoljašnja zabrana.

Ko je bio Sveti Haralampije i zašto se toliko poštuje

Sveti Haralampije nije bio simbol lagodnog života, već izdržljivosti. Bio je episkop u 2. veku, čovek koji je i u dubokoj starosti ostao dosledan veri, čak i kada su mučili njega i sve oko njega.

Njegova priča nije laka za čitanje. Mučenja, progoni, scena u kojoj zahvaljuje dok ga muče, to nije religijska romantika, već ekstremna forma vere i izdržljivosti. I upravo zato je ostao upamćen.

- Hvala vam, braćo, što ostrugavši moje staro telo vi obnoviste duh moj za novi, večni život.

To nije rečenica koja treba da se shvati bukvalno, već kao poruka koliko daleko može da ide uverenje kada čovek odluči da ne odstupi.

Zašto ga zovu "gospodar svih bolesti"

Narod ga pamti po jednoj stvari, verovanju da ima moć da štiti od bolesti i da donosi isceljenje. Zbog toga majke i danas dovode decu u crkvu na ovaj dan, moleći se za zdravlje.

Postoji i staro verovanje koje se prenosi generacijama, da će dete kojem na ovaj dan nikne ili ispadne prvi zub imati sreću kroz život. Da li je to simbolika ili vera, zavisi od toga kako ko gleda, ali činjenica je da se običaj zadržao.

Kako ovaj dan izgleda u realnosti

Ne radi se o tome da treba da stanete sa životom, već da ga malo usporite. Bez konflikta, bez naglih odluka, bez forsiranja.

Ako ništa drugo, ovo je jedan od retkih dana u godini koji vas podseća da ne morate stalno da jurite, dokazujete i rešavate sve odmah. Ponekad je dovoljno da ne pogoršate stvari.

I to je suština "crnog slova, ne strah, već mera.

Autor: Iva Besarabić