OVO SU NAJSTARIJE MOŠTI KOJE SE ČUVAJU U SRBIJI: Stare su 17 vekova i jedne su od najvećih svetinja celog hrišćanstva (VIDEO)

Novo Hopovo spada u red najznačajnijih manastira Fruške gore. I to ne samo zbog svoje jedinstvene arhitekture, istorijskog i duhovnog značaja za naš narod, već i zbog toga što se pod njegovim svodovima već vekovima nalaze najstarije mošti koje se čuvaju u Srbiji.

O počecima Novog Hopova nema mnogo istorijskih tragova. Kao što je to slučaj i sa mnogim drugim manastirima Fruške gore, legende kraja njegov nastanak vezuju za sam kraj 15. veka i porodicu Branković, tačnije za despota Đorđa koji je u monaštvu dobio ime Maksim.

Najveća svetinja Novog Hopova

Najveću svetinju Novog Hopova predstavljaju mošti Svetog Teodora Tirona koje se, sa kraćim prekidima, na ovom mestu, u kivotu levo od oltara, čuvaju već vekovima.

Reč je o jednom od najstarijih hrišćanskih svetitelja. Teodor Tiron živeo je krajem 3. i početkom 4. veka kada je ubijen. NJegove mošti su iz Azije prenete u Vlašku, pa zatim na Frušku goru.



Moguće je da su tokom 16. veka prvo bile pohranjene u manastiru Staro Hopovo. Podataka o počecima ovog manastira ima jako malo, ali neki istorijski izvori navode da su mošti u starom, drvenom kivotu boravile na ovom mestu u prvim decenijama 16. veka, a da su tek onda prenete u Novo Hopovo gde se i sada nalaze.

Ne zna se tačno kada se to dogodilo. Kao svetinja Novog Hopova prvi put se pominju 1555. godine.

Danas, reč je o najstarijim moštima koje se čuvaju u Srbiji.

Autor: D.Bošković