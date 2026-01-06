Donosimo najlepše čestitke za Božić: Ove tople reči ulepšaće praznik vašoj porodici i prijateljima

Badnji dan i Božić su nerazdvojni, ne samo zato što dolaze jedan posle drugog, već i zato što se dopunjavaju shvatanjima i običajima koje narod vezuje za njih.

Evo nekih čestitki kojima svojim najmilijima možete poželeti srećan i blagodetan Božić. praznik:

- Bog te čuva sa svih strana - od planina do Jadrana pratili te božiji znaci "srećan Božić i badnjaci", još ti želim mnogo toga i svu milost iz Ostroga. Hristos se rodi!

- Ide Božić, idu dani sveti, da se bogat siromaha seti, da obiđe zdrav bolesnoga, da veseo teši žalosnoga, da se sretnik s nesretnikom druži, odbačenom da se ruka pruži, zavađeni svi da se pomire i da LJUBAV BOŽJU svetom šire,da dostojno dočekamo Hrista i njegovi budemo zaista. Srećan Božić.

- Ljubav - koje danas malo ima, sreću - koja je uvek nekako daleko kad nam je potrebna, nadu - koju često gubimo, zdravlje - koje kad imamo ne čuvamo, prijateljstvo - koje je danas baš retko, uspeh - koji nam život ne garantuje. Hristos se rodi!

- Ja nemam mnogo prijatelja, jedan od njih si upravo ti, sve ono što želim sebi, želim tvojoj porodici i tebi. Nek te ljubav svuda vodi, Mir Božji, Hristos se rodi!

- Danas oprosti dužnima, daj poljubac bližnjima, pomozi tužnima… U ponoć pogledaj nebo, videćeš zvezdu što hodi i reci tiho: Hristos se rodi!

- Zdravlje u životu, ljubav u srcu, osmeh na licu, a u čistoj duši mir i toplina, to je najveća želja vašeg sina. Hristos se rodi.

- Došlo je vreme da se pomolimo za osobe koje volimo, pružimo im ljubav svoju i poželimo dugovečan život u spokoju. Ovom prilikom vam šaljem ljubav i sreću, i samo najlepše želje za vas poželeću. Srećan Božić!

- U ovo čarobno doba godine, neka božićna svetlost osvetli i najtamnije kutke vašeg života. Neka radost, ljubav i smeh budu s vama, a čarolija Božića neka traje kroz celu godinu.

- Dragi moji, Božić stiže, blagom Bogu da budemo bliže, da nas ljubav i sloga kroz život vodi, mir Božiji, Hristos se rodi.

- Dragi Bog i svi sveci, i narednih dana i meseci, u svim godinama što tek nam dolaze, neka naš dom paze. Nek se sreća za zdravljem srodi, mir Božiji, Hristos se rodi.

- Da vam kuća uvek bude puna smeha i veselja, da vam se ispuni svaka najlepša želja, kroz život neka vas blagoslov Boga vodi, mir Božiji, Hristos se rodi.

Autor: Marija Radić