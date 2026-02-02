'SVE NAS IZUZETNO POGAĐA, NADAMO SE DA ĆEMO DOĆI DO PRAVDE' Porodica ubijenog Zorana u neverici nakon suđenja

Porodica Zorana Nedeljkovića u potpunoj je neverici nakon današnjeg suđenja Nikoli Štimcu, koji je okrivljen za nanošenje teške telesne povrede sa smrtnim ishodom Zoranu Nedeljkoviću. Ne samo da su u šoku zbog reči majke okrivljenog zbog tvrdnji koje je iznela na današnjem suđenju, već i zbog toga što je sud odbio saslušanje izuzetno značajnog svedoka.

Naime, punomoćnik porodice Nedeljković advokat Vukašin Barać je danas predložio da sud donese odluku u vezi sa svedokom Milicom Kovačević, ističući da nije predložena u toku istrage jer nije bilo saradnje sa tužilaštvom, kako bi ona bila saslušana na narednom glsvnom pretresu, ali je predsedavajući sudija istakao da naknadni svedoci bilo koje strane neće biti saslušani.

Milica Kovačević je izuzetno važan svedok, s obzirom na to da je bila jedina koja je videla Zorana od momenta kada je napustio dvorište porodice Štimac do momenta dolaska policije, te bi mogla verodostojno da opiše u kakvom stanju je bio Zoran Nedeljković.

"Dokazi podmetnuti od strane odbrane"

- Punomoćniku i porodici oštećenih je odbijeno da predlažu nove svedoke, neposredne očevice nakon samog događaja. To su lica koja su od događaja do dolaska policije videla sam događaj. Propust se nalazi u tome što je propušteno da se ti svedoci u toku istražnog postupka i podizanja optužnice predlože kao svedoci u postupku. Zbog tog čina je sudija odbio dokazni predlog punomoćnika oštećenih i porodice oštećenih - objašnjava za Telegraf.rs punomoćnih oštećenih Vukašin Barać.

On objašnjava da sam sudski postupak "ide u dobrom smeru".

- Relativno je efikasno jer ročište za ročištemmimamo saslušavanje svedoka, dolazimo do utvrđivanja same činjenične istine. Postoje suprotnosti u iskazima odbrane za koje mislimo da će sud pokazati pažnju da ceni te iskaze svedoka koji su, slobodno ću reći, podmetnuti od strane odbrane i sračunati na okolnost umanjivanja kazne. Na sudu je da li će ceniti te dokaze na taj način ili ne, baš iz razloga dijametralno suprotnih stavova i činjenica u postupku - dodaje.

Kako ističe Barać, smatra da optužnica podignuta protiv Štimca treba da bude povučena na uređenje kako bi bila urađena dopuna istrage i kako bi se neke činjenice do kojih su došli konačno pojavile u postupku.

- Za te činjenice smatramo da su jako bitne za utvrđivanje materijalne istine u okviru postupka i kako bismo saznali pravu sliku te večeri, kako je pokojni Zoran Nedeljković preminuo i kako je i na koji način dobio toliki stepen i intenzitet povreda od kojih je kasnije i preminuo - zaključuje advokat.

Zoranovoj supruzi se slošilo

Današnje suđenje posebno je teško palo Zoranovoj porodici. Njegova supruga napustila je sudnicu jer joj je pozlilo tokom svedočenja majke okrivljenog. Dok je izlazila, istakla je da joj nije dobro i da "više ne može da sluša laži". Zoranov sin, ćerka i sestra bliznakinja u neverici su slušali svedočenje.

Majka okrivljenog Desanka Štimac je, između istalog, istakla da joj Zoranov sin preti putem društvenih mreža, da objavljuje da je njen sin ubica, da Zoranova sestra radi u BIA, kao i da ima snimak njihovog kuma Branka koji navodno govori o tome da je Zoranu i njegovoj sestri predlagao da odu i da popričaju sa porodicom Štimac kako bi rešili sukob, dok Zoranova porodica ističe da ništa od izrečenog nije istina i to do te mere da Zoranova sestra nikada nije radila u BIA, kao i da nemaju kuma koji se zove Branko.

Osim što je Zoranova supruga napustila sudnicu, bilo je evidentno i da je ostatak njegove porodice vidno uznemiren onim što su u sudnici čuli.

- Sve ovo nas izuzetno pogađa u smislu ljudskih vrednosti. Očekivali smo da nam barem, sa ljudske strane, izjave suačešće. Sada posle tri godine je za to kasno, sada ni ne očekujem da će da dođe do toga. To je trebalo da urade nakon što se sve dogodilo, a ne sada, sada to nema efekta - kaže za Telegraf.rs Zoranov sin Nemanja Nedeljković.

Osvrćući se na sve danas izrečeno u sudnici, Nemanja uspeva da izusti samo da je u šoku zbog količine iznetih neistina.

- Zaista sam u neverici. Šokiran sam što je uopšte svedočila majka okrivljenog, naročito imajući u vidu da je njen suprug prethodnog puta izneo laži i potpune nebuloze, od kojih ga, bojim se, ne bi oprali ni Dunav, ni Sava. Ništa od onoga što je rečeno nije istina. Svestan sam da pravo i pravda nisu isto, ali mi tražimo pravdu za sve što se dogodilo i nadamo se da ćemo do nje doći, jer istinu imamo u vidu snimka - dodaje.

Podsetimo, Nikolu Štimca tužilaštvo tereti za nanošenje teške telesne povrede sa smrtnim ishodom, za koje mu preri zatvorska kazna od dve do 12 godina zatvora. On na suđenja dolazi sa slobode, jer mu nakon policijskog zadržavanja, tokim kog je saslušan u tužilaštvu, nije određen pritvor.

Kamere snimile napad

Podsetimo, pojavio se snimak sa nadzorne kamere koji je zabeležio napad na Zorana u Ulici Milana Rakića na Zvezdari. Prema onome što se vidi na snimku, napad se kobne večeri između 19.30 i 20.30 sati, a vidi se i momenat kada okrivljeni Nikola Štimac pokušava sebi da nanese povrede, kako bi ispalo da je i Zoran njega napao.

Kako se vidi na snimku, okrivljeni Nikola oko 19.37 sati došao je automobilom i parkirao se u dvorištu, a potom ušao u kuću. Deset minuta kasnije, njegovi majka i otac došli su iz kupovine. Majka je stvari iz gepeka unela u kuću.

Samo dva minuta kasnije, došao je Zoran i razgovarao sa okrivljenim Nikolom i njegovim roditeljima. On sje stajao na trotoaru ispred zatvorene kapije i desnom rukom pokazivao u pravcu dvorišta. Gledajući snimak, nije primetno da se Zoran tokom razgovora ponašao agresivno, što je u suprotnosti sa izjavama okrivljenog Štimca i njegove majke, koji su rekli da je Zoran Nedeljković "bio u vidno alkoholisanom stanju", ušao u njihovo dvorište bez poziva, vređao ih, psovao i pretio.

Nadzorna kamera zabležila je i trenutak napada u 20.02 sati, kada je Štimac otvorio kapiju i uneo se u lice Zoranu, zbog čega je on pokušao da ga odgurne desnom rukom, ali se okrivljeni izmakao, uhvatio ga je za ruku, udario u lice, a potom oborio na zemlju i počeo da ga šutira u predelu glave. Automobili na ulici su usporavali, ali niko nije izašao da pomogne Zoranu koji je ležao na zemlji.

Kako se Zoran nije pomerao, okrivljeni ga je gurao nogom, ali Zoran nije davao znake da je u svesnom stanju. Sumnja se da je Zorana udarao i otac okrivljenog, s obzirom na to da se njegovo telo pomeralo u momentima kada ga okrivljeni Štimac nije šutirao, ali to, barem na osnovu snimka, ne može da se tvrdi sa stoprocentnom sigurnošću, s obzirom na to da je živa ograda zaklanjala pogled. Na snimku se vidi i žena, najverovatnije majka okrivljenog, koja kruži oko nepomičnog Zorana. Ipak, s druge strane, Štimac i njegova majka tvrdili su ranije da njegov otac nije bio prisutan tokom napada, dok su na duđenju otac i majka okrivljenog rekli da je ona bila sa strane u dvorištu, a da joj je on pomagao jer joj nije bilo dobro.

Uprkos onome što su kamere pokazale, Štimac i njegova majka izjavili su da se Zoran Nikoli unosio u lice i počeo da ga davi, a da ga je potom udario pesnicom u glavu, ističući da je okrivljeni Štimac priložio medicinsku dokumentaciju u povredama. On je rekao da je, koliko se seća, "samo jednom udario Zorana u predelu lica, i to otvorenom šakom" i tvrdio da je "siguran da ga nije udario nogom u glavu". Takođe je rekao da se uplašio za svoju i bezbednost svojih roditelja, žene i deteta "jer je Zoran ispod leve ruke držao torbicu koju je naizmenično izvlačio i vraćao, pa je pomislio da je unutra pištolj".

Udarao sam sebe

Kamera je zabeležila i momenat u kom okrivljeni spomenutu torbicu baca preko ulice, ali se onda vraća po nju i unosi je u dvorište. Sve vreme prisutni su njegovi roditelji.

Zoranove noge se posle nekoliko minuta pomeraju, ali on i dalje leži na zemlji. Za to vreme, okrivljeni cepa ubruse i baca iz na njega, a potom odlazi u dvorište, staje pored oca i počinje sam sebe da udara pesnicom u glavu. Te povrede je prijavio i rekao da mu ih je naneo Zoran. Za to vreme, majka okrivljenog stoji na ulici, naslonjena na betonsku ogradu dvorišta, držeći se za glavu.

Snimak jezivog ubistva na Zvezdari: Brutalno pretukao čoveka nasmrt, pa sam sebe udarao! pic.twitter.com/048UvBeQ0R — Silvana (@Silvana71376830) 10. фебруар 2025.

Zoran je, oko 20.13 sati sam ustao i bez ičije pomoći ustao i izašao iz dvorišta, krvavih ruku i zatvorenih očiju. Teturao se ulicom, naslanjajući se na automobile koji su u tom momentu formirali kolonu vozila, verovatno tražeći pomoć. Kako je ona izostala, nastavlja da se kreće u pravcu Ulice Mite Ružića, kada nestaje iz polja koje kamera snima.

Izjava okrivljenog i u tom slučaju je bila u kontrastu sa snimkom kamere. Njegova majka i on rekli su da je Zoran ustao i otišao na ulicu, gde je "nastavio da nasrće na ljude, istrčava pred automobile u pokretu, penje se na vozila, skače i lupa".

Snimak sa nadzorne kamere svakako će, kao deo dokaznog materijala, biti pregledan i analiziran u sudu, a konačnu odluku o tome ko se nalazi na snimku i ko je udarao Zorana dok je nepomičan ležao na zemlji doneće upravo sud.

Autor: Jovana Nerić