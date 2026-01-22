AKTUELNO

Zadruga

Ni blama, ni srama: Svi osudili Sandrino gnusno vređanje Hane i Neria, ona najvila da će udarati još jače! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Takmičari u šoku zbog reči koje je izrekla!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", voditeljka Maša Mihailović postavila je pitanje koje je bilo za Jovanu Cvijanović.

- Kako ti nije jasno da Janjuš nije hteo s*ks sa tobom? Imaš druge momke koji bi - glasilo je pitanje.

pročitajte još

Zaluta, pa se vrati gde mu je mesto: Maja ponovo pokazala da nije prebolela Filipa Cara, Alibaba rešio da joj prevaspita lemura! (VIDEO)

- Nisam ni ja htela. Što se tuče drugih ne planiram da ulazim u bilo kakav odnos - rekla je ona.

Foto: TV Pink Printscreen

Naredno pitanje bilo je za Ivana Marinkovića.

- Znaš da si ogroman čovek čim si stao u zaštitu Hane i Neria, tad ih je Sandra psihički, a umalo i fizički napala - glasilo je pitanje.

- Navikao sam ovde na neke stvari, koje ne treba da budu normalne. To veče je stvarno bio katastrofa. Morao sam nekao da joj kažem, prvo sam joj rekao da mi se ne sviđa taj jeftin rijaliti. Mislim da sam uspeo malo da skrenem da ih više ne dira - rekao je Ivan.

pročitajte još

Haos u najavi: Maja saznala da je Anita blati iza leđa! (VIDEO)

- Ona je naskalal na nas i vređala nas, Nerio je stao u našu zaštitu. Niko je nije uvredio, a ona je meni rekla da sam k*rvatina i sektašica. Mi smo naj*bali ni kriv, ni dužni - dodala je Hana.

- Jako mi je žao i pokajala sam se, ali i k*rcu. Ne zanima me da li će neko da me osuđuje, ima da ih vređam kao taj dan. Došli ste ovde da glumite žrtve - rekla je Sandra.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Sahranila bih estradu: Slađa iz Elite poručila pevačima da ih je Bog spasio što joj nije dao glas! (VIDEO)

Zadruga

Oni će ovako do kraja rijalitija: Janjuš siguran da će Maja i Filip akcijati do jula, Teodora jedina stala uz Đukića! (VIDEO)

Zadruga

Šok: Luka priznao da voli Aneli i vinuo je u nebesa, pa se umalo izljubio sa Đedovićem! (VIDEO)

Zadruga

Dok mi se ne zgadiš: Anđela poručila Gastozu da ga neće većno trpeti! (VIDEO)

Zadruga

Ni srama, ni blama: Terza zatražio Milici da se poljube, ona ga oduvala! (VIDEO)

Zadruga

NI SRAMA, NI BLAMA! Teodora preljubnica i Bebica zatresli jorgan planinu pred punom sobom (VIDEO)