Ni blama, ni srama: Svi osudili Sandrino gnusno vređanje Hane i Neria, ona najvila da će udarati još jače! (VIDEO)

Takmičari u šoku zbog reči koje je izrekla!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", voditeljka Maša Mihailović postavila je pitanje koje je bilo za Jovanu Cvijanović.

- Kako ti nije jasno da Janjuš nije hteo s*ks sa tobom? Imaš druge momke koji bi - glasilo je pitanje.

- Nisam ni ja htela. Što se tuče drugih ne planiram da ulazim u bilo kakav odnos - rekla je ona.

Naredno pitanje bilo je za Ivana Marinkovića.

- Znaš da si ogroman čovek čim si stao u zaštitu Hane i Neria, tad ih je Sandra psihički, a umalo i fizički napala - glasilo je pitanje.

- Navikao sam ovde na neke stvari, koje ne treba da budu normalne. To veče je stvarno bio katastrofa. Morao sam nekao da joj kažem, prvo sam joj rekao da mi se ne sviđa taj jeftin rijaliti. Mislim da sam uspeo malo da skrenem da ih više ne dira - rekao je Ivan.

- Ona je naskalal na nas i vređala nas, Nerio je stao u našu zaštitu. Niko je nije uvredio, a ona je meni rekla da sam k*rvatina i sektašica. Mi smo naj*bali ni kriv, ni dužni - dodala je Hana.

- Jako mi je žao i pokajala sam se, ali i k*rcu. Ne zanima me da li će neko da me osuđuje, ima da ih vređam kao taj dan. Došli ste ovde da glumite žrtve - rekla je Sandra.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A. Nikolić