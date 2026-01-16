Oni će ovako do kraja rijalitija: Janjuš siguran da će Maja i Filip akcijati do jula, Teodora jedina stala uz Đukića! (VIDEO)

Takmičari ne štede reči!

U toku je emisija "Gledanje snimaka" voditeljka Ivana Šopić najavila je novi snimak, a takmičari "Elite" imali su priliku da vide kako Maja Marinković zamera Filipu Đukiću njegovo ponašanje i raspravlja se sa njim.

- Maja i ja se karakterno dosta razlikujemo i po karakteru ne idem uz Maju. Ja sam lagan, ne volim da je turbulentno, a Maja voli taj gas i te stvari i ne kažem da je to loše. Uz nju više ide Asmin nego ja. Ja sam lagan, ne volim da skačem na svaku i volim da razgovaram i spustim loptu i ne mogu da idem protiv sebe da bih to dokazivao - govorio je Filip.

- Niko nije pričao o ulasku u vezu. Suština kako oni komentarišu moje ljubavne odnose i ja ispadam kao ludača koja kopa oči, pa bude kao da to radim iz čista mira. Ja to nisam radila od moje "Zadruge 5". Oni meni nabacuju nešto što je bilo u petoj sezoni, a od toga je prošlo četiri godine. Oni svi govore da je Maja luda i da pravim haos, a on ima godina koliko ima i gde je stabilna veza? Kako možemo da znamo kakvi su oni, a oni mene karakterišu kao ludu. Ja mislim da je Filip dobar momak, ali jedno je biti lagan, a drugo nemati stav. Ja sam njemu to rekla, a on sa toliko godina mora da ima stav. Čorba je lagan, a ima stav - pričala je Maja.

- Ja sam rekla da je moja najveća greška što nisam znao prema ženi da se postavim kao muškarac. Ne treba meni robinja, ali muškarac treba da vodi. Nas dvoje smo pričali, nije samo ovo. Mi smo pričali šta je ljubav i za mene to nije što je za nju, a ne kažem da je to loše - rekao je Đukić.

- On Maju gleda kao nešto više, a svoju nemoć i strah od vezivanja jer nemaš m*da da uđeš u vezu, pa radiš to kad se nacirkaš. Sad pada u vodu teorija da se ti plašiš da ti Maja nešto uradi. On kad bi se opustio sa Majom sve bi bilo okej - komentarisao je Ivan Marinković.

- Ja iskreno mislim da bi on stao za ženu prema kojoj gaji emocije. Filip je jasan da nema emocije ni prema jednoj, pa je ovo totalno očekivano i ne znam što se bilo ko busa. Što on treba da brani ako nema emocije? To se od njega ne očekuje. Što se tiče Maje mislim da ona nema izgrađenu emociju prema Filipu i da je to njen ego trip. Ona želi da se izdvoji kao devojka koju je on prihvatio i ozvaničio kao devojku. Ako je on rekao da mu je Maja najdražava, ja verujem da mu je ona najdraža - pričala je Teodora Delić.

- Oni će do kraja rijalitija da nastave da imaju odnos. Ona je njega prihvatila takvog, pa da vidimo ko će da odustane. Filip kaže da neće vezu, ali hoće da bude u ovoj priči. Boginja kaže da ja nju napadam, a šta ona vidi u čoveku koji pati za dugom ženom, a j*be njih sedam? On će pored tebe da se smiri? Hoće k*rac - govorio je Janjuš.

- On je više sk*njan zbog Asmina i Janjuša nego zbog Maje. Ja sam rekao Maji da ne treba da dozvoljava sebi neke stvari jer Filip nju neće da prizna za vezu. Filip ovde igra igru, a mislim da mu se samo svidela Teodora Delić. Žao mi je jer se Maja ponizila jer joj se nikad nije desilo da je neki muškarac ne prizna za vezu. Filip ne odgovara za svoje postupke, hoće da j*be, a neće ništa da kaže - komentarisao je Uroš.

- Filip ima problem jer nije iskren. Setimo se kako je Teodoru branio za krevet i kako je skakao na Bebicu. On nije direktan i nije konkretan. Maja i on su u krevetu pričali drugačiju priču, spavao sam na pola metra od njih i čuo sam. Oni su se sat i po vremena ljubili u krevetu posle s*ksa. On je prvo rekao da mu je Boginja najposebnija, pa Teodora, a onda Maja. On svaku na neki način izdvaja. Za Teodoru je jedinu rekao da bi sa njom ušao u vezu. Sa Anitom je krenuo da mu se razlikuje odnos kad je prestao sa Teodorom, pa su imali s*ks i kad nije utorak. On nije bio iskren, uvek uvija. Ja ne mislim da je on kriv. Maja je videla da je on pijan i nije trebalo da uđe u to - pričao je Dača.

