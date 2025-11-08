AKTUELNO

Asmin će biti mala beba za to kakav će joj Luka biti NEPRIJATELJ: Matora žestoko oplela po Vujoviću, Terza otkrio koliko se razočarao u njega (VIDEO)

Ne štede reči!

Voditelj i predstavnik portala Pink.rs, Darko Tanasijević podigao je Jovanu Tomić Matoru, kako bi dala svoj sud o odnosu Aneli i Luke.

- Šta ti kažeš na sve ovo što si čula - pitao je Darko.

Minut ćutanja: Luka se totalno pogubio u svojim lažima koju niže jednu za drugom, sve obrlatio pričom o Davidu i Tanji! (VIDEO)

- Odnos Luke i Aneli, ja ne znam ko...Možda ima neka želja ili nešto što ih drži, ja mislim da ih drži jer misle da će im biti lakše da se drže zajedno. Samo iz njima znanih razloga ostaju zajedno, za mene to nije ljubav. Luka se ponaša u vezi sa Aneli kao da nešto krije. Sebe toliko spušta i ponižava jer zna da je još nešto uradio loše, a Aneli u nešto sumnja. Meni je ona rekla da zna da je manipulator i da laže za neke stvari, ali da ga voli. Znaš ono, vidi istinu, a veruje u laž. Oni nisu svesni da će Asmin biti mala beba za to kakav će njoj Luka biti neprijatelj ovde - rekla je Matora, te je dodala:

- Ti si rekao da si se čuo sa drugom od Tanje, sa nekim, za drugu izjavu koju je davao napolju, kada je otišao sa Tinom koja je 150 metara od njih, citiram ga, a Aneli za to nije znala. On se možda čuo sa njom?! Ja pokušavam nekada da ga sprečim i da ga opomenem, da se ne blamira, a on se razdere. On sebe ukanali. Čovek je rekao ovde da je započeo sa Majom kada mu je Nerio rekao za ono. Ima nekoga koga muka natera na to da bude ku*va, a neko je ku*va u duši. Luka ima to nešto u sebi gde će da ti prećuti - rekla je Matora.

Spava u krevetu sa osobom za koju smatra da je lažov: Aneli progovorila o Karićevom šlepu, Luka priznao da ga Ahmićeva NE POŠTUJE ni 50 odsto kao on n

- Ja nju nikada nisam pitao za Situ, Groficu i to - ubacio se Luka.

- Onda ni ne braniš ako ne pitaš. Luka se sam pokopava, njemu je u krvi da nekoga zaj*be, da nekome prećuti. Ostaju ovde zbog interesa i što ne mogu da prevale, ali Aneli je makar direktnija. Aneli mu je rekla makar u lice. On je ustao da priča kao usr*ni golub, ona se ponaša kao da zna nešto više, tačnije da sumnja, a Luka sve njegove stvari i odnose, svestan je da je radio, ali nisu ispravni u ovom odnosu - rekla je Matora.

Taktizira, ne mogu više da ga slušam: Aneli pala roletna zbog Luke, razvezala jezik i obelodanila sve o njegovoj igri u Eliti! (VIDEO)

- Koliko si se ti razočarao u Luku, terao te da se kuneš u Barbaru, da treba da te bude sramota - pitao je Darko.

- I danas me je razočarao, nije mi bilo prijatno što se desila ova tema, pa je on ustao da kada je vezano za Milicu i moje dete, da opere Aneli. Ja to tako gledam, jednostavno ako smo jeli go*na zajedno, verujem da je sa mnom prošao mnogo više nego sa Stefanom, a sa Stefanom je našao vremena da idu na ručak i to sve. Munja iz Zrenjanina dođe, uzajmi se da dođe kod mene kući - rekao je Terza.

Možda dođe dan kada saznaš za nešto što sumnjam: Aneli progovorila o odnosu sa Lukom, pa priznala kako gleda na njegovo očijukanje s Majom (VIDEO)

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

