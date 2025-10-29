AKTUELNO

Uroš će podivljati kad ovo bude čuo! Nerio ga indirektno isprozivao, Rada oplela po Branku: Eh Branko, ja mislila neko bitan! (VIDEO)

Ne štede reči!

Rada Todorović sedela je u pušionici sa Neriom Ružanjijem i Dušicom Đokić, kada je od Nerija saznala da je neko za nju rekao da je detinjasta, što je izvelo iz takta.

- Iskreno, ja baš mislim da nisam detinjasta. Ja sam osoba koja živi sama, sama za sebe zarađuje, koja je nazavisna. Ne vidim šta je detinjasto tu. Ko je to rekao - pitala je Rada.

- Neću da ti kažem - rekao je Nerio.

- Dobro, nije uvreda, samo me intresuje ko to misli. Ko je rekao, Uroš - pitala je Rada.

- Nije Uroš, Uroš ne koristi takve reči, kaže samo ku*vetina, dr*lja...Ja mislim da je Branko - rekao je Nerio.

- Branko (smeh). Zamisli Branko da mi kaže, ja rekoh neko ozbiljan i bitan - smejala se Rada.

