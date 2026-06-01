Brza moda i osećaj praznine: Zašto kupujemo odeću koju nikad ne nosimo?

Ormari puni stvari sa etiketama, a "nemam šta da obučem” osećaj — stručnjaci objašnjavaju kako brza moda utiče na psihologiju potrošnje i emocije.

Brza moda je poslednjih godina potpuno promenila način na koji kupujemo odeću. Uz stalne nove kolekcije, niske cene i beskrajne online ponude, kupovina je postala trenutni impuls, a ne promišljena odluka. Ipak, mnogi ljudi primećuju paradoks — garderoberi su puni, ali se osećaj zadovoljstva brzo gubi.

Psiholozi objašnjavaju da kupovina odeće često nije samo praktična potreba, već i emotivni odgovor. Ljudi kupuju kada su pod stresom, kada žele da se nagrade, kada su tužni ili kada im je potrebna iluzija kontrole. U tom trenutku, nova stvar donosi kratkotrajan osećaj zadovoljstva.

Međutim, taj efekat brzo prolazi. Kada uzbuđenje nestane, ostaje ista svakodnevica, a nova odeća često završava zaboravljena u ormaru — sa etiketom koju nikada nismo skinuli. Upravo tu nastaje osećaj praznine koji mnogi opisuju kao “imam sve, ali mi ništa ne prija”.

Stručnjaci ističu da brza moda dodatno pojačava ovaj ciklus. Stalna dostupnost novih komada stvara iluziju da nam uvek nešto fali, iako objektivno imamo više nego dovoljno. Tako se kupovina pretvara u naviku, a ne u svestan izbor.

Tu je i društveni faktor — društvene mreže i trendovi podstiču poređenje i osećaj da moramo stalno da budemo u toku. Odeća tako postaje sredstvo pripadanja, a ne izražavanja ličnog stila, što dodatno doprinosi impulsivnoj kupovini.

Psiholozi naglašavaju da rešenje nije u potpunom odricanju od mode, već u svesnijem odnosu prema njoj. Kada prestanemo da kupujemo da bismo popunili emotivne praznine, garderoba prestaje da bude gomila neiskorišćenih stvari i ponovo postaje odraz ličnog identiteta.

Autor: S.Paunović