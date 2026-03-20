Žene preko 25 ne treba da nose haljine bez rukava?” Kako su nekada moda i pravila sputavali kreativnost.

Pre samo nekoliko decenija, pravila o odeći bila su daleko rigidnija nego danas. Jedna od legendarnih i često citiranih “modnih normi” govorila je da žene starije od 25 godina ne bi trebalo da nose majice ili haljine bez rukava. Takve smernice propagirali su modni časopisi i društvene norme, a njihovo poštovanje smatrano je znakom dobrog ukusa.

Ove smernice imale su svoj razlog u tadašnjem poimanju elegancije i društvene uloge žena, ali su istovremeno ograničavale individualni izraz. Ograničavanja poput ovih često su pravila žene da biraju odeću prema tuđim očekivanjima, a ne prema svom ukusu i osećaju stila.

Danas je situacija potpuno drugačija. Moda je postala igra slobode, kreativnosti i samopouzdanja. Ne postoji pogrešna haljina za određenu starosnu grupu – pravilo je da svako nosi ono što ga čini srećnim i udobnim. TikTok, Instagram i influenseri iz današnje perspektive pokazuju da autentičnost i lični izraz imaju veću vrednost od zastarelih normi.

Ovaj preokret nije samo estetski – on je i društveni. Sloboda izbora u modi simbolizuje širu slobodu i osnaživanje, gde starost, oblik tela ili socijalni stereotipi više ne određuju šta je “pristojno” ili “prikladno”. Svaka žena danas može da nosi haljinu bez rukava sa stilom, samopouzdanjem i dostojanstvom, bez osećaja krivice.

Moda je više od odeće – ona je odraz vremena i društvenih promena. Ono što nekada delovalo kao ograničavajuća pravila, danas postaje inspiracija da se svakom komadu, boji i kroju pristupi sa smelošću i radošću. Sloboda da izrazimo sebe – to je najveći trend današnjice.

Autor: S.Paunović