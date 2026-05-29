BEOGRAD JE SINOĆ BIO CENTAR VRHUNSKE MODE I NEPROLAZNE ELEGANCIJE: Bata Spasojević pod otvorenim nebom predstavio novu kolekciju

Magični ambijent novootvorenog centra u srcu Beograda, Ložionica, sinoć je bio savršena kulisa nesvakidašnjeg modnog i kulturnog događaja pod otvorenim nebom, na kom je Bata Spasojević publici predstavi novu "Endemic Collection". Jedan od naših najpoznatijih dizajnera, još jednom je uspeo da pokaže zbog čega njegovo ime decenijama zauzima posebno mesto na domaćoj, ali i međunarodnoj modnoj sceni.

U atmosferi u kojoj je uspeo da spoji energiju Beograda, umetnost i motive prirode, publika je imala priliku da vidi kolekciju kojoj je inspracija identitet, autentičnost i neraskidiva pozvanost čoveka sa oktuženjem iz kog potiče.

Komadi koje je publici premijerno prikazao nose prepoznatljiv pečat Bate Spasojevića i njegovog brenda Individual - snažne siluete, dominantne forme i detalje koji koketiraju između urbane estetike i netaknute umirujuće elegancije, ali u potupno novom izdanju koje je, čini se, oduševilo sve prisutne.

Endemic Coollection nije bio samo modni događaj godine, već vizuelno iskusto koje je kroz muziku, svetlo, pokret, ali pre svega emociju, predstavilo spoj onoga što svako od nas nosi u sebi i na sebi. U industrijskom ambijentu, uspeo je da napravi atmosferu moći, modernog a istovremeno intimnog.

- Izuzetno sam ispunjen večeras, jer je publika prepoznala energiju koju smo moj tim i ja mesecima gradili."Endemic Collection" nastala je kao moj odgovor na moderno digitalno doba koje nas sve vuče u ubrzani vrtlog svakodnevnog života. Inspiracija mi je bila povratak prirodi i korenima u eri u kojoj tragajući za inovacijama često gubimo sebe iznutra, ali i spolja. Kroz teksture i specifične forme želja mi je da podsetim na ono što je endemsko, jedinstveno i prirodno u nama, na onaj lični kod koji nosimo i koji nikada ne treba da težimo da promenimo. Sudeći po prvim reakcijama, moja poruka je stigla do srca publike - rekao je sinoć, nekoliko minuta posle završetka uspešne revije Bata Spasojević.

Modni spektakl koji je odavno zauzeo mesto jednog od najposećenijih događaja godine u Beogradu, i sinoć je izazvao veliku pažnju ljubitelja mode. Pod otvorenim nebom, među brojnim zvanicama, tepihom koji je ovog puta bio zelene boje, prošetale su i brojne javne ličnosti, Među njima su bili Tea Tairovic sa suprugom Ivanom, Neda Ukraden, Sanja Vučić, Ivana Boom Nikolić, Kaya, Nenad Jovanović sa suprugom Jovanom, Boris Režak, Sergej Pajić, Djordje David, Marko Kešelj, voditelji Dea Djurdjević , Tanja Radjenović, Tijana Stojisavljević, Nemanja Pajić, Bojana Ristivjović, Tijana Prica, Vesna Jugović, glumci Tanja Pujin, Ana Sakić, Jelica Kovačević, frizeri Stevan Radivojević, Boris Obreški i mnogi drugi.

Autor: S.M.