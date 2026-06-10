Kada je idealno vreme za zalivanje bašte i cveća: Jutro ili veče?

Tokom vrelih dana, neki preferiraju da zalivaju svoj travnjak, cveće i povrće ujutru, dok drugi to čine uveče. Koje je vreme bolje za ovu aktivnost?

Pravilno navodnjavanje biljaka i cveća u letnjim danima ubrzava njihov rast i sprečava njihovo sušenje.

Jutarnje ili večernje zalivanje?

Mnogi favorizuju jutarnje zalivanje nad večernjim. Međutim, izbor nije jednostavan. Ujutro je preporučljivo koristiti nadzemne uređaje poput prskalica kako bi se lišće brzo osušilo, što smanjuje rizik od gljivičnih oboljenja. Za biljke koje preferiraju zalivanje pri bazi, koristite crevo. Ako preferirate večernje zalivanje, vodu usmerite direktno ka korenu biljaka gde je najpotrebnija.

Zalivanje biljaka

Jednogodišnje biljke zahtevaju često zalivanje tokom vrelih letnjih dana jer imaju plitak koren. Višegodišnje biljke, sa dubljim korenjem, mogu se zalivati ređe, obično jednom do dva puta nedeljno, sporije i u više navrata.

Zalivanje povrća

Povrće poput karfiola, celera, krastavca, paprike i tikvica zahteva često zalivanje tokom toplih dana. Optimalno je zalivati ih rano ujutro kako bi imale dovoljno vode pre nego što sunce zagreje zemlju.

Zalivanje cveća u saksijama

Biljkama u saksijama je potrebno redovno zalivanje. Tokom vrućih dana, zalivajte ih i dva puta dnevno, ujutro i uveče, kako bi zemlja ostala vlažna, ali ne preplavljena vodom.

Reagovanje na venuće biljaka

Ako primetite da vaše biljke venu, mogući uzroci su štetočine, bolesti ili prekomerno zalivanje. Pregledajte biljke uveče pre zalivanja kako biste utvrdili uzrok i prilagodili režim navodnjavanja.



Autor: Jovana Nerić