Svi gledaju figuru Kolinde Grabar Kitarović: Javila se sa magične lokacije, ponovo oduševila izgledom

Bivša predsednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović iskoristila je nedavno službeno putovanje na Kipar kako bi, pored poslovnih obaveza, uživala i u prirodnim lepotama ovog mediteranskog ostrva.

Fotografije i utiske sa putovanja podelila je sa pratiocima na društvenim mrežama, gde je njena objava ubrzo privukla veliku pažnju.

Posao spojila sa uživanjem

Kolinda je uz fotografije otkrila da joj je ovo putovanje donelo mnogo više od poslovnih sastanaka.

"Ima nešto posebno u tome kada vas posao odvede na mesto gde, osim obaveza, pronađete i malo mira, prirode i vremena za uživanje", napisala je bivša predsednica.

Njene fotografije izazvale su brojne reakcije pratilaca, koji su joj u komentarima uputili niz komplimenata, posebno kada je reč o njenom izgledu i fizičkoj formi.

Pratioci oduševljeni njenom figurom

Kolinda Grabar-Kitarović već godinama privlači pažnju javnosti svojim izgledom, a mnogi smatraju da danas izgleda bolje nego ikada.

Na društvenim mrežama često dobija pohvale na račun vitke figure, mladalačkog izgleda i elegancije, bilo da je reč o privatnim putovanjima ili zvaničnim događajima.

Tokom nedavnog boravka u Edinburgu, privukla je pažnju modnim izborom, pojavivši se u elegantnom svetloplavom mantilu koji je upotpunila luksuznom torbom modne kuće Louis Vuitton.

https://www.instagram.com/p/DZPhakEDINc/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ%3D%3D

Sve više razmišlja o povratku korenima

Iako je i dalje angažovana na brojnim međunarodnim projektima i putovanjima, Kolinda ne krije da razmišlja o mirnijem životu i povratku mestu iz kojeg potiče.

U jednom od nedavnih intervjua otkrila je da planira izgradnju porodične kuće na Grobniku, na zemljištu koje joj je otac ostavio kao porodično nasleđe.

"Spremam se da gradim kuću na zemlji koju mi je tata poklonio kao porodično nasleđe. Ne ide to onoliko brzo koliko bih želela, ali biće", rekla je, prenosi "Večernji list".

Posebna veza sa rodnim krajem

Bivša predsednica istakla je da su Grobnišćina i Rijeka mesta za koja je vezuju najdublje emocije i uspomene.

Kako je navela, upravo tamo se nalaze njeni koreni, jezik kojim je odrasla, prvi životni doživljaji i uspomene koje su oblikovale njen identitet.

I dok nastavlja da putuje svetom i učestvuje na međunarodnim događajima, čini se da Kolinda Grabar-Kitarović sve više razmišlja o tome da deo budućnosti provede upravo u kraju iz kojeg je potekla.

Autor: S.M.